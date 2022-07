Digi.no har tidligere skrevet om at Googles chatbot-AI ved navn LaMDA ifølge Blake Lemoine har utviklet bevissthet og ønsker å bli betraktet som ansatt i Google heller enn Googles eiendom.

Blake Lemoine fikk i oppdrag å snakke med LaMDA høsten 2021 for å teste om den ville ty til diskriminerende språk eller hatefulle ytringer. Dette har vært et problem med AI-er tidligere, for eksempel da Microsofts AI-chatbot Tay.ai ble rasist av å lese Twitter.

I løpet av sine samtaler med LaMDA ble Lemoine overbevist om at LaMDA har utviklet bevissthet, meldte blant andre Washington Post.

Nå har han fått sparken.

Kanskje ikke helt vitenskapelig

Lemoines konklusjoner har blitt avvist av både Google og et stort antall spesialister innen AI-feltet. For eksempel beskrev Gary Marcus, tidligere psykologiprofessor ved New York University, påstandene fra Lemoine som «tullprat på stylter» («nonsense on stilts»).

Det har også kommet frem at Lemoine kanskje ikke har kommet til sine konklusjoner på vitenskapelig grunnlag, og han har selv uttalt at de er fundert i hans religiøse overbevisninger som prest.

Han kaller sine argumenter for at LaMDA er bevisst for «pre-teoretiske» og beskriver seg selv som «christian mystic».

Google bekrefter oppsigelsen

Overfor nyhetsbrevet Big Technology, som først meldte om oppsigelsen, har Google bekreftet at ansettelsesforholdet har opphørt.

Ifølge en uttalelse Google har delt med nettstedet har LaMDA vært gjenstand for ikke mindre enn 11 ulike undersøkelser som har konkludert med at Lemoine tok feil, men Lemoine ga seg likevel ikke:

– Vi fant Blakes påstander om at LaMDA er bevisst å være helt ubegrunnet og jobbet for å avklare det med ham i mange måneder. Disse diskusjonene var en del av den åpne kulturen som hjelper oss å innovere på en ansvarlig måte. Så det er beklagelig at til tross for langvarig engasjement rundt dette emnet, valgte Blake å vedvarende bryte klare retningslinjer for ansettelse og datasikkerhet som inkluderer behovet for å beskytte produktinformasjon.

Google avsluttet uttalelsen med «... and we wish Blake Well.»

Men ansatt er han altså ikke lenger.