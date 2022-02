Meta-aksjen i fritt fall etter svake resultater

Meta-kursen stupte med over 22 prosent til 249,90 dollar i etterhandelen etter det uventet svake resultatet, som skyldes kraftig økte kostnader.

Resultatet på 10,3 milliarder dollar var nesten 1 milliard dollar lavere enn i samme periode året før. Selskapets kostnader var samtidig 38 prosent høyere. Antallet ansatte var steget med 23 prosent til 31.970 da året var omme.

Selskapet varsler at regler Apple innførte mot målretting av reklame i fjor kan gi negativt utslag for selskapets økonomi. De nye reglene innebærer at app-utviklere må be om tillatelse før de samler inn brukerdata, til fortvilelse for blant andre Meta, som lener seg på slik informasjon for å målrette reklame.

I tillegg til Facebook er Meta eier av Instagram, WhatsApp og flere andre kjente apper.

Navnebytte og kontroverser

Resultatet er det første siden selskapet skiftet navn fra Facebook i oktober, som både var et steg mot selskapets satsing på det såkalte metaverset og samtidig et steg bort fra den skandalerammede Facebook-merkevaren.

Varsleren Frances Haugen lekket i fjor titusenvis av interne Facebook-dokumenter til amerikanske myndigheter og Wall Street Journal.

Dokumentene førte til en rekke avsløringer om hvordan selskapet har ignorert informasjon om den skadelige påvirkningen produktene deres har på brukerne, og om at flere av deres egne ingeniører har liten tro på Facebooks strategi for å bekjempe falske nyheter og feilinformasjon.

Optimistisk Zuckerberg

Grunnlegger Mark Zuckerberg forsøkte å trekke fram positive sider ved kvartalsresultatet.

– Jeg er oppmuntret av framgangen vår i år på en rekke viktige vekstområder. Vi vil fortsette å investere i disse og andre nøkkelprioriteter i 2022, når vi fortsetter å jobbe mot å bygge metaverset, skriver han.

I metaverset, en slags virtuell versjon av internett, er planen at brukerne skal bruke AR- og VR-utstyr til å gjøre de fleste daglige gjøremål, for eksempel å dra på jobb og møte venner.

Kritikere har pekt på at navneskiftet synes å være et forsøk på å fjerne oppmerksomheten fra avsløringene.