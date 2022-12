Meta betaler sju og en halv milliard i forlik

Et gruppesøksmål mot Meta endte denne uka i forlik etter fire års behandling, det melder Reuters.

Saksøkerne mener Facebook ulovlig ga tredjeparter, inkludert Cambridge Analytica, tilgang til millioner av brukere sine persondata.

725 millioner dollar, tilsvarende rundt 7.500 millioner norske kroner, koster forliket for Meta. Dette skal være den største summen Meta noen gang har betalt i et forlik i amerikansk rett.

Tross forliket, Meta innrømmer ikke at de har gjort noe galt.

Cambridge Analytica-skandalen

Så mange som 87 millioner brukere sine persondata skal Facebook ha delt med Cambridge Analytica, gjennom en app for personlighetstester.

Disse dataene skal ha blitt brukt til å profilere amerikanske velgere og målrettet reklame i forkant av president-valget i 2016, mente mange.

Hendelsen, som senere fikk tilnavnet Cambridge Analytica-skandalen, fikk stor oppmerksomhet, og flere anklaget selskapet for å ulovlig ha bidratt til at Donald Trump vant valget og for å tillate russisk valg-innblanding.

Det er likevel omstridt hvor stor effekt analyseselskapet faktisk hadde.

Det engelske datatilsynet (ICO) gikk igjennom over 700 terabyte med data i sine undersøkelser av saken. Konklusjonen ble at metodene Cambridge Analytica hadde brukt var basert på lett tilgjengelig og mye brukt teknologi, og ikke innebar detaljert profilering av enkelte velgere.