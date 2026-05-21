Meta, Google og Tiktok klages inn for svindelannonser i 27 land

I perioden desember 2025 til mars 2026 rapporterte Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC og 13 andre europeiske forbrukerorganisasjoner inn nesten 900 svindelannonser til Meta, Tiktok og Google.

– Vi forventer at selskapene har kontroll over hva som annonseres, og følger opp når de blir gjort oppmerksomme på svindel. I dag legger plattformene til rette for kriminalitet, som i verste fall kan ødelegge liv, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.

– Det er også et betydelig gap mellom det selskapene sier de gjør, og det som faktisk skjer. Da svindelannonsene ble rapportert, ble kun 27 prosent fjernet, mens 53 prosent av varslene ble ignorert, sier hun.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT står 30 forbrukerorganisasjoner i 27 land bak torsdagens anmeldelse, som er både til EU-kommisjonen og nasjonale reguleringsmyndigheter i landene.

Følger ikke regelverket

Forbrukerrådet mener sosiale medier-gigantene setter egen profitt foran brukernes trygghet.

– Selskapene vet selvfølgelig hva som foregår på egne plattformer. At de i så liten grad begrenser omfanget eller agerer på varsler, gjør at forbrukere blir utsatt for massive svindelforsøk og taper store summer, sier Fossum.

Forbrukerrådet trekker også fram en undersøkelse nyhetsbyrået Reuters har gjort, som avdekket at rundt 10 prosent av Metas årlige omsetning kom fra svindelannonser og annonser for ulovlige produkter.

European Banking Authority har tidligere estimert at europeere ble svindlet for 4,2 milliarder euro i 2025 som følge av finansiell svindel.

Lån uten sikkerhet

Sosiale medier-gigantene opererer ikke i tråd med EU-regelverket DSA, sier Johanna Hållén. Foto: Sveriges Konsumenter

Mesteparten av annonsene handler om muligheter for å ta opp raske lån, ofte uten sikkerhet, eller tjene penger på en rask og effektiv måte.

Johanna Hållén, generalsekretær for det svenske forbrukerrådet Sveriges Konsumenter, viser til et eksempel på en annonse fra 29. desember i fjor der man kunne «investere i 2025 og gå av med pensjon i 2026».

– På to dager skulle man altså kunne tjene inn hele pensjonen sin. Det handler også ofte om at man vender seg til personer som har gjeld og trenger penger, sier hun.

Ønsker DSA i Norge

Hållén slår fast at sosiale medier-gigantene ikke opererer i tråd med EU-regelverket DSA – Digital Services Act.

Regelverket setter krav til at selskapene iverksetter effektive tiltak for å bekjempe svindelannonser og beskytte forbrukerne.

I Norge er Norsk kommunikasjonsmyndighet utpekt som DSA-koordinator, men implementeringen av lovverket lar vente på seg, mener forbrukerrådet.

– DSA vil gjøre det enklere for norske myndigheter å ansvarliggjøre selskaper som tilrettelegger for denne typen svindel. Vi ber nå om fortgang med å få på plass samme regelverk som i resten av Europa, sier Mette Fossum.

– Tillates ikke

Tiktok understreker i en kommentar til NTB at de tar kampen mot svindelanonnser på alvor, og sier det er en utfording for hele sosiale medier-industrien. De understreker at slike annonser ikke er tillatt.

– Våre retningslinjer tillater ikke forsøk på svindle eller lure folk. Når vi blir gjort oppmerksom på denne typen brudd på retningslinjene, tar vi det ned, sier selskapet via en pressetalsperson.

De viser til sin seneste kvartalsrapport om samfunnet på sin plattform, der det hevdes at 97,7 prosent av svindelinnholdet Tiktok fjernet, ble tatt ned før det ble rapportert til Tiktok. NTB har ikke kunnet uavhengig verifisere disse tallene.

NTB har forespurt Meta, Google og Tiktok om kommentar, men foreløpig ikke fått svar.