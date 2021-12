Meta: Kinesisk nettverk står bak falsk sveitsisk biolog

Selskapet skriver i sin november-rapport at de har fjernet kontoer brukt i en påvirkningskampanje med opprinnelse i Kina. Kampanjen fremmet påstander fra en falsk «sveitsisk biolog» som på Facebook og Twitter i juli hevdet at USA blandet seg inn i arbeidet med å finne opprinnelsen til COVID-19 i et forsøk på å skylde på Kina.

24. juli, rundt ti timer etter opprettelsen av kontoen, lastet «Wilson Edwards» opp et innlegg om at han hadde blitt informert om at USA forsøkte å diskreditere kvalifikasjonene til forskere fra Verdens helseorganisasjon som jobber med Kina for å undersøke opprinnelsen til COVID-19.

Innlegget ble delt og likt av falske Facebook-kontoer, og senere videresendt av ekte brukere, hvorav de fleste tilhørte ansatte i kinesiske statlige infrastrukturselskaper i over 20 land, ifølge Meta.

Påstander fra den «sveitsiske biologen» ble mye sitert av kinesiske statlige medier i juli, og fremstilt som bevis på at USAs president Joe Bidens administrasjon politiserte Verdens helseorganisasjon (WHO).

«Dette er første gang vi har observert en operasjon med en koordinert klynge av statsansatte brukes til å forsterke seg på denne måten», heter det i rapporten, som legger til at kampanjen «stort sett var mislykket», og rettet mot engelsktalende publikummere i USA og Storbritannia og kinesisktalende publikummere i Taiwan, Hong Kong og Tibet.

– Eksisterer ikke

I august fjernet flere kinesiske aviser kommentarer og artikler som siterte «biologen», etter at den sveitsiske ambassaden i Beijing sa at det var usannsynlig at denne personen eksisterte, og oppfordret kinesiske medier til å fjerne omtalene av ham.

Facebook-kontoen ble åpnet bare to uker før den første posten og bare hadde tre venner, skriver BBC.

Meta skriver i rapporten at Facebook fjernet Wilson Edwards-kontoen i august og at de siden har fjernet 524 Facebook-kontoer, 20 sider, fire grupper og 86 Instagram-kontoer etter å ha gjort undersøkelser rundt den falske sveitsiske biologen.

Profilbilde til en av de falske kontoene som likte «Wilson Edwards»-innlegget. Meta mener bildet fremstår som generert ved hjelp av maskinlæringsteknikker. Skjermbilde: Metas november-rapport

Ifølge Meta hadde mange av de falske profilene kopiert profilbildene sine fra vanlig tilgjengelige nettkilder, mens noen hadde profilbilder som så ut til å være generert ved hjelp av maskinlæringsteknikker.

Knyttet til kinesisk selskap

Meta knytter aktiviteten på de sosiale mediene til enkeltpersoner på fastlands-Kina, inkludert ansatte i et bestemt selskap i Kina; Sichuan Silence Information Technology Company Limited, samt noen personer tilknyttet kinesiske statlige infrastrukturselskaper rundt om i verden.

Det kinesiske selskapets nettsted beskriver seg selv som et nettverks- og informasjonssikkerhetsselskap som leverer nettverkssikkerhetstjenester til Kinas departement for offentlig sikkerhet og Kinas viktigste koordineringsteam for Kinas cybersikkerhetsberedskap, skriver Reuters.