Meta og Tiktok stanset informasjonskampanje om stortingsvalget

Begrunnelsen Medietilsynet har fått oppgitt, er at innholdet er politisk.

– At disse plattformene hindrer myndighetenes informasjon til befolkningen, er problematisk, sier fungerende direktør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet i en pressemelding.

Hun sier videre at Medietilsynet ikke driver med politisk reklame.

– Dette er tvert imot en informasjonskampanje for å styrke unges mulighet til å forme selvstendige meninger basert på fakta. Dette er en viktig del av arbeidet med å trygge og beskytte demokratiet vårt.

Fjernet video og lenker

Både Meta, som eier plattformer som Facebook og Instagram, og Tiktok har fjernet videoer, mens Tiktok i tillegg blokkerer lenken til Ung.no.

– Ung.no er norske myndigheters primære informasjonskanal til unge. Den er objektiv og saklig – her finner unge viktig informasjon og tjenester de både har krav på og kan stole på, sier Sekkelsten.

Blant videoene som er avvist av Tiktok, er en video der VG-redaktør Gard Steiro forklarer skillet mellom redaktørstyrte medier fra andre kilder og en video der Medietilsynets direktør Mari Velsand gir tips om hvordan man kan sjekke kilder man kan stole på.

Tiktok: Tillater kun Valgdirektoratet og Sametinget

– Tiktok tillater ikke betalt politisk reklame. Retningslinjene våre er helt tydelig på at det kun er offentlige organer med ansvar for å gjennomføre valg som kan annonsere om valg eller folkeavstemninger. I Norge gjelder dette Valgdirektoratet og Sametinget. sier myndighetskontakt Kjartan Sverdrup i Tiktok Norge til NTB.

Meta har på sin side avvist en video der Politiets sikkerhetstjeneste (PST) snakker om fremmede makters målsettinger med påvirkningsoperasjoner.