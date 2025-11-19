Meta vant monopolsak i USA

Dommeren James Boasberg avviste tirsdag det amerikanske konkurransetilsynets monopolsøksmål mot Facebook-eier Meta og satte dermed punktum for en fem år lang dragkamp i det amerikanske rettsvesenet.

Konkurransetilsynet hevdet at Meta kjøpte Instagram i 2012 og WhatsApp i 2014 for å kvitte seg med konkurrenter, noe Boasberg ikke er enig i.

Dommeren viser til at Meta møter tilstrekkelig konkurranse fra rivaler som Tiktok og Youtube og at selskapet derfor ikke kan sies å ha monopolmakt i markedet for sosiale medier.

Identiske funksjoner

I sin kjennelse viser han videre til at amerikanere nå bare benytter 17 prosent av tiden de er på Facebook til å se innhold fra venner, mens det tilsvarende tallet for Instagram er 7 prosent.

Brukerne ser i stedet på såkalte reels, korte videoer fra fremmede, anbefalt av kunstig intelligens og styrt av algoritmer.

– Facebook, Instagram, Tiktok og Youtube har dermed utviklet seg til å ha nesten identiske hovedfunksjoner, påpeker Boasberg.

Meta gleder seg over kjennelsen og opplyser at de nå ser fram til å samarbeide med Trump-administrasjonen og investere i USA.

Før rettssaken startet i april, besøkte Metas toppsjef og grunnlegger Mark Zuckerberg gjentatte ganger Det hvite hus i et forsøk på å overtale president Donald Trump til å hindre at FTC fikk føre saken.

Tilbakeslag

Dommen blir sett på som et tilbakeslag for amerikanske konkurransemyndigheter som har ført en aggressiv kamp mot store teknologiselskaper, men med blandede resultater i retten.

Amerikanske myndigheter har blant annet åpnet sak mot Google, Apple og Amazon.

En annen amerikansk dommer avviste i september et forsøk fra myndighetene på å splitte opp Google, etter at søkemotorgiganten ble funnet å ha sikret seg ulovlig monopol.

Dommeren i den saken viste til at Googles grep om søkemotormarkedet var truet av nye aktører som Chat GPT og andre KI-selskaper.