Meta vil forby politisk reklame laget med KI-verktøy

Meta har ikke offentliggjort avgjørelsen i retningslinjene for reklame, men Reuters siterer en talsperson på opplysningene. Selskapet forbyr allerede reklame med påstander som er tilbakevist av Metas faktasjekkere, men det synes ikke å være spesifikke regler for kunstig intelligens (KI).

Det har vært bekymring for at KI-verktøyet kan føre til voldsom spredning av desinformasjon. Det lager bakgrunner og reklameformater og justerer bilder basert på enkle tekstinstrukser fra brukeren.

Avgjørelsen kommer en måned etter at Meta, verdens nest største plattform for nettreklame, kunngjorde at selskapet vil utvide tilgangen annonsører har til verktøyet.

Meta og andre teknologiselskaper har konkurrert om såkalt generative KI-produkter for reklame og andre verktøy etter oppstyret rundt OpenAIs tekstrobot ChatGPT i fjor. De har imidlertid kommet med lite informasjon om hvilke sikkerhetsretningslinjer som skal gjelde for systemene.

Metas utenlandsdirektør Nick Cleggs advarte nylig om at både regjeringer og teknologiselskaper burde forberede seg på at kunstig intelligens kan brukes i forsøk på valgpåvirkning neste år.

Tidligere har Clegg sagt til Reuters at Meta hindrer selskapets såkalte virtuelle assistent, som også benytter seg av kunstig intelligens, i å lage fotorealistiske bilder av offentlige personer.