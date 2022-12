Micron Technology har sendt ut et resultatvarsel, som forteller om et betydelig misforhold mellom tilbud om etterspørsel, som de mener vil true lønnsomheten i hele 2023.

– Industrien opplever sin verste ubalanse på 13 år, sier Microns konsernsjef Sanjay Mehrotra, ifølge Bloomberg.

Underskuddet i inneværende kvartal blir verre enn ventet, og for å demme opp for tapene sier selskapet at de må kvitte seg med 10 prosent av staben. Det betyr at rundt 4.800 ansatte mister jobbene sine.

PC-salget svikter

En rekke andre har allerede fanget opp at PC-salget stuper, etter at etterspørselen surnet. Det er det bratteste fallet i globale leveranser på mer enn 20 år, ifølge Gartner.

Micron varslet også i forrige måned at produksjonen måtte kuttes med om lag 20 prosent, som følge av et labert market, ifølge Yahoo! Finance.

Inflasjon, renteoppgang, krigen i Ukraina og en ukontrollert Covid-spredning i Kina bidrar til økonomisk usikkerhet. I takt med svakere salg av PC-er og mobiltelefoner, så blir også minneprodusentene rammet.

Hele situasjonen er en u-sving fra brikkemangelen som traff alt fra bærbare datamaskiner til bilproduksjon i fjor, melder nyhetsbyrået Reuters.