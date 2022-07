Microsoft advarer: IIS-utvidelser kan skjule bakdører til serveren

Microsoft 365 Defender Research Team advarer nå om en økende trend hvor angripere benytter utvidelser til webserveren Internet Information Services (IIS) til å skjule opprettelsen av bakdører i Windows-baserte servere.

Ifølge Microsoft dreier det seg først og fremst om IIS-utvidelser som angriperne selv installerer, etter først å ha fått tilgang til serverne. Den vanligste metoden for å oppnå tilgangen, er å bruke et skriptbasert «web shell».

Vanskelige å oppdage

Ondsinnede IIS-utvidelser brukes deretter for å ha vedvarende tilgang til serveren gjennom én eller flere bakdører. Ifølge Microsoft er disse IIS-baserte bakdørene vanskelige å oppdage fordi programvaren for det meste befinner seg i de samme mappene som legitime moduler. De følger også samme kodestruktur som ikke-infiserte moduler.

Ifølge Microsoft er den faktiske bakdørlogikken minimal og vil ikke kunne anses som ondsinnet uten bredere forståelse av hvordan legitime IIS-utvidelser fungerer.

Hvilke IIS-moduler er legitime og hvilke er ondsinnede? For det er lite sannsynlig at de ondsinnede har navn som «Backdoor». Skjermbilde: Microsoft

I blogginnlegget opplyser Microsoft 365 Defender Research Team at det blant annet har observert en kampanje i månedene januar til mai i år. Denne kampanjen har vært rettet mot Exchange-servere. Her har bakdør-modulene kunnet overvåke både innkommende og utgående forespørsler, samt fjernkjøre kommandoer og i bakgrunnen registrere innloggingsinformasjonen til brukere som logger seg på webapplikasjonen.

Forsvar krever kunnskap

Microsoft forventer at angripere i økende grad vil utnytte IIS-bakdører. Selskapet mener det derfor er avgjørende at de som skal forsvare systemene mot slike angrep, har kunnskaper og forståelse for hvordan disse angrepene fungerer.

I blogginnlegget omtaler selskapet derfor i større detalj hva som gjerne kjennetegner de ulike delene av slike angrep, inkludert de innledende angrepene med web shell, kommandokjøring, tilgang til innloggingsinformasjon og eksfiltrering av informasjon.