Microsoft anbefaler de fleste å vente med Windows 10 Creators Update

To uker etter at den offisielle utrullingen av Windows 10 Creators Update startet, har Microsoft kommet med en statusoppdatering hvor selskapet forteller om noen av erfaringene så langt.

Som kjent har Microsoft valgt å gjøre oppdateringen tilgjengelig via Windows Update for nyere enheter først. Deretter vil den gradvis gjøres tilgjengelig for flere enheter gjennom nye faser i månedene som kommer.

Blokkeres

Helt smertefritt har det så langt ikke vært. Mange brukere har varslet om feil og problemer, ofte knyttet til spesifikk maskinvare. I noen tilfeller er det kanskje tilstrekkelig å tilby de berørte brukerne informasjon om hvordan problemet kan løses. I hvilken grad den jevne Windows-bruker er i stand til å finne denne informasjonen i for eksempel Windows community forum, sies det riktignok ingenting om.

I andre tilfeller kan det være nødvendig med en oppdatering av enten Windows Update, enhetsdrivere eller annen tredjepartsprogramvare for å løse kompatibilitetsproblemer som først nå har blitt oppdaget.

Microsoft anbefaler ikke at du gjør det, men opplyser likevel gladelig at man nå kan laste ned og installere Creators Update til Windows 10 manuelt. Foto: Skjermbilde

I noen tilfeller vil Microsoft også kunne rulle ut en «blokkering» som hindrer at Creators Update fortsetter å bli rullet ut til enheter hvor det viser seg å være større problemer, inntil problemene har blitt løst.

Et konkret tilfelle av dette gjelder pc-er med en spesifikk serie med Bluetooth-radioer fra Broadcom. En del brukere opplever at noe av det eksterne utstyret de har, har sluttet å koble seg automatisk til pc-en via Bluetooth etter at Creators Update ble installert.

Inntil dette er løst, vil ikke Creators Update bli automatisk rullet ut til pc-er som er utstyrt med de aktuelle radioene.

Fraråder

Men ikke alle venter på at Creators Update skal bli tilgjengelig i Windows Update. Det er fullt mulig å installere den store oppdateringen manuelt via denne siden.

Men med bakgrunn i problemene som en del opplever med enheter som på forhånd skal være testet av leverandørene, kan man ikke annet enn forvente at det vil oppstå flere problemer på enheter som kanskje inneholder helt andre kombinasjoner av maskin- og programvare.

Derfor anbefaler Microsoft sterkt at de aller fleste venter med Creators Update inntil oppdateringen tilbys i Windows Update, selv om dette kan ta noen måneder. Den manuelle installasjonen er ment for avanserte brukere som er forberedt på å måtte løse en del problemer underveis.

9,8 prosent av pc-ene har blitt oppdatert til Creators Update, viser tall fra AdDuplex. Det er uklart hvor nøyaktige disse tallene er. Foto: AdDuplex

Til tross for dette, kan det virke som at en god del allerede har tatt bruk Creators Update. AdDuplex, som tilbyr et annonserammeverk som benyttes av omtrent 5 000 Windows-apper, har registrert at 9,8 prosent av Windows 10-brukerne nå benytter versjon 1703, altså Creators Update. 82,1 prosent benytter versjon 1607, Anniversary Update, som kom i august i fjor.