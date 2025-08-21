Abonner
18 pågrepet under Israel-demonstrasjon blant Microsoft-ansatte

Ansatte i teknologigiganten Microsoft demonstrerer mot at deres teknologi brukes av det israelske militæret i krigen i Gaza. 18 personer er pågrepet.

En del av Microsoft-toppsjef Satya Nadellas ansatte er lite fornøyde med at selskapets teknologi brukes av IDF.
En del av Microsoft-toppsjef Satya Nadellas ansatte er lite fornøyde med at selskapets teknologi brukes av IDF. Foto: Alex Brandon/AP Photo/NTB
NTB
21. aug. 2025 - 07:18

I to dager på rad har ansatte ved Microsofts hovedkontor i Redmond i Washington demonstrert og bedt selskapet om å umiddelbart kutte båndene til Israel.

Tirsdagens demonstrasjon gikk fredelig for seg, men onsdag ble demonstrantene ifølge lokalt politi «aggressive» og nektet å forlate området da de ble bedt om det.

– Vi sa «vennligst forlat området, ellers blir du arrestert», og de valgte å ikke dra, så de ble pågrepet, sier politiets talsperson Jill Green.

Demonstrantene helte også rød maling, som skulle etterligne blod, over et stort skilt med selskapets logo og navnet Microsoft i store bokstaver.

Microsoft har lovet en rask gjennomgang av det israelske militærets bruk av deres teknologi.

De opplyste sent i forrige uke at de har engasjert et advokatfirma for å undersøke påstander i den britiske avisen The Guardian om at det israelske forsvaret (IDF) bruker Microsofts Azure-skyplattform til å lagre data fra telefonsamtaler innhentet gjennom masseovervåking av palestinere i Gaza og på Vestbredden.

«Microsofts standard bruksvilkår forbyr denne typen bruk,» uttalte selskapet i en uttalelse fredag, og la til at rapporten reiser «presise påstander som fortjener en fullstendig og presserende gjennomgang.»

Selskapet opplyste at de vil dele funnene etter at advokatfirmaet Covington & Burling har fullført sin gjennomgang.

Den lovede gjennomgangen var ikke nok for den ansattledede gruppen No Azure for Apartheid i Microsoft. De har i flere måneder protestert mot at Microsoft forsyner den israelske hæren med teknologi som brukes i krigen mot Hamas i Gaza.

