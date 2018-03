Microsoft avvikler Outlook Web Apps for Android og iOS

Neste måned blir Outlook Web App (OWA) fjernet fra Apples App Store og Google Play.

De som benytter appene til iPhone, iPad og Android-enheter vil fra samme tid få jevnlige påminnelser om at produktet avvikles, inkludert lenke til alternativet.

Endelig slukkedato er satt til 15. mai, heter det i en kunngjøring fra Microsoft.

Ikke overraskende ønsker de å sluse brukerne over på Outlook-klienten, som også finnes i såkalte native mobilapp-utgaver. Den er basert på oppkjøpet av selskapet Acompli i 2014.

Men selv om Microsoft Outlook-appen har høstet lovord og mye bedre brukeranmeldelser i app-butikkene, så er ikke alle like fornøyd med beslutningen om å avvikle OWA.

De to programmene har litt ulik funksjonalitet, noe som kommer til kjenne i flere kritiske bemerkninger i kommentarfeltet under Microsofts kunngjøring.

Støtte for delte postkasser og mulighet for å godkjenne e-post er noe av det som Outlook-appen mangler. Savnet er muligens forbigående, da en Microsoft-ansatt skriver at de jobber med å få på plass funksjonaliteten som blir etterlyst. Inntil det skjer er det alltids mulig å aksessere OWA også fra nettleseren, lyder rådet.