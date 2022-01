Microsoft blar opp 605 milliarder for Activision Blizzard

Microsoft vil betale 95 dollar per utestående aksje. Det priser oppkjøpet av Activision Blizzard til svimlende 68,7 milliarder dollar. Prislappen som tilsvarer 605 milliarder norske kroner setter «high score» med solid margin.

Det er mer enn dobbelt så mye som Microsoft betalte for Linkedin i 2017, det hittil største kjøpet i selskapets nå 47-årige historie. IBM betalte for øvrig 34 milliarder dollar for Red Hat, en rekord i 2019 som tidenes største oppkjøp av et programvareselskap.

Knyttes til metavers

Microsoft åpner sparegrisen og tømmer halve sin kontantbeholdning, som i forrige kvartal utgjorde drøyt 130 milliarder dollar.

Avtalen representerer IT-gigantens hittil største satsing på «metaverset», det vil si virtuelle nettbaserte verdener som samler folk til arbeid, spill og sosialt samvær, melder Reuters.

– Gaming er den mest dynamiske og spennende underholdningskategorien på tvers av alle plattformer i dag. Det vil spille en avgjørende rolle i utviklingen av metavers-plattformer, sier Microsofts toppsjef Satya Nadella i kunngjøringen.

Skadeskutt spillgigant

Activision ble etablert i California på tampen av 1970-tallet av tidligere Atari-ansatte. Tidlige klassikere inkluderer blant annet Kaboom!, The Last Ninja og H.E.R.O.

Spillprodusenten står i nyere tid bak kjente titler og serier som Tony Hawk-spillene, Call of Duty, Wolfenstein, Guitar Hero, Crash Bandicoot. Blizzard Entertainment, uavhengig drevet, men eid av samme foretak, står bak populære utgivelser som Overwatch, World of Warcraft, Diablo og Starcraft.

Activision har det siste året vært rammet av interne skandaler, som har vært medvirkende til et stort fall i selskapets aksjekurs.

Myndighetene har saksøkt spillprodusenten for helsefarlig arbeidsmiljø og for å lukke øynene for seksuell trakassering av kvinnelige ansatte. Ansatte har protestert og demonstrert, mange har sluttet og rundt 20 prosent av de 9.500 ansatte har undertegnet et opprop med krav om at sjefen i selskapet går av, skriver NTB.

Microsoft er allerede en av verdens største spillprodusenter. Activision er blant de 7-8 største. Hvis eller når oppkjøpet går igjennom, vil Microsoft bli verdens tredje største i sjangeren, da målt i omsetning, kun slått av Tencent og Sony.