Microsoft ble bare ledd av da selskapet forsøkte å kjøpe Nintendo

I disse dager er det 20 år siden første gang Microsoft viste fram selskapets første spillkonsoll, Xbox. Det skulle ta ytterligere en ti måneder før maskinen kom på markedet, og enda fire måneder før den kom i offisielt salg i Norge.

Prosjektet var viktig for Microsoft. På denne tiden var selskapets selvtillit betydelig mer tynnslitt enn i dag, etter å ha tapt antitrust-saker på begge sider av Atlanteren og med salg av Windows og Office som to eneste virkelig gode kortene.

Villige til å bruke penger

Microsoft Xbox med den opprinnelige Duke-kontrolleren. Foto: Evan Amos

Ifølge Bloomberg, som har skrevet en omfattende sak basert på flere titalls intervjuer angående historien til Xbox, var Microsoft livredde for veksten til Sony, som med Playstation hadde et solid fotfeste stuene til folk. Med Playstation 2 skulle Sony redefinere datamaskinverdenen. Microsoft skal derfor ha blitt fiksert på å skaffe seg en posisjon i det samme rommet.

En utfordring når man lanserer en ny programvare- eller spillplattform, er å få tredjeparter til å utvikle produkter for den. Representanter for Microsoft møtte ledere i en rekke av de store spillselskapene, blant annet i Japan, for å få disse å støtte Xbox-plattformen. Noen av møtene omtales i dag som absolutt hysteriske, men med positivt resultat for Microsoft.

Microsoft ønsket også bruke finansielle midler til å sikre at Xbox fikk eksklusive spill. Dette innebar å kjøpe opp utgivere av dataspill. Xbox-teamet satset høyt.

Ble ledd av i en time

Det første selskapet Microsoft forsøkte kjøpe opp, var EA (Electronic Arts). Der fikk de «nei takk». Så gikk turen videre til Nintendo.

– Steve (Ballmer, daværende Microsoft-toppsjef, journ.anm.) ba oss møte Nintendo for å se om de ville vurdere å bli kjøpt opp. De holdt på å le seg i hjel. Forestill deg en time med noen som bare ler av deg. Det omtrent slik det møtet foregikk, sier Kevin Bachus, som da var direktør for tredjepartsrelasjoner hos Microsoft, til Bloomberg.

Deretter skal Microsoft ha forsøkt å overtale Nintendo til å bruke Microsofts maskinvare, som i alle fall Microsoft mente at var mye kraftigere og bedre enn Nintendos egen.

Men forsøket strandet.

Fant suksess med Bungie

Forsidebildet til esken med spillet Halo: Combat Evolved. Illustrasjon: Microsoft

Etter flere andre forsøk på å kjøpe spillselskaper, kom Microsoft i kontakt med en den gang lite kjent aktør, Bungie. Bungie jobbet da med spillet Halo, som opprinnelig var ment for Windows og Mac OS, og bare kanskje for spillkonsoller. Her fikk Microsoft omsider napp og kjøpte Bungie. Det første Halo-spillet, Halo: Combat Evolved, ble utgitt samtidig som Xbox ble lansert.

Selv om det gikk litt tregt i starten, fordi plattformen var ny, ble Halo en kjempesuksess. Mer en halvparten av dem som kjøpte Xbox, kjøpte også Halo-spillet i ukene etter lanseringen.

Spillet var eksklusivt for Xbox-plattformen i nærmere to år før det ble utgitt til Windows, og senere til Mac OS.