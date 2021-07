Microsoft blokkerer israelske hacker-verktøy

Blant dem som verktøyet er brukt mot, er politikere, menneskerettighetsaktivister, journalister, akademikere og dissidenter.

Microsoft kunngjorde programvareoppdateringen og et samarbeid med Citizen Lab ved Toronto-universitetet for å granske det israelske firmaet som står bak hacker-verktøyet – og som går under flere navn, blant annet Candiru.

Ifølge Microsoft er folk i Palestina, Israel, Iran, Libanon, Jemen, Spania, Storbritannia, Tyrkia, Armenia og Singapore utsatt for spioneringen.

Utgir seg for å være andre

Citizen Lab sier at Candirus metoder inkluderer nettsider som gir seg ut for å være lobbyorganisasjoner som Amnesty International og Black Lives Matter.

Rapporten fra Microsoft og Citizen Lab kaster nytt lys over den lyssky og lukrative virksomheten med å selge sofistikert hacker-verktøy til myndigheter og politi.

Kritikerne sier slike verktøy ofte misbrukes av autoritære regjeringer mot uskyldige mennesker.

Overvåket mobiler

– En verden der firmaer i den private sektoren produserer og selger cybervåpen, er farligere for forbrukere, bedrifter og myndigheter, sier Microsoft på sin blogg.

Citizen Lab sier at Candiru tilbød forskjellige typer tjenester. For 16 millioner euro kunne kunden få adgang til å overvåke ti mobiler og PC-er i ett enkelt land. For ytterligere 5,5 millioner kunne de overvåke ytterligere 25 enheter i fem flere land.