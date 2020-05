Microsoft-fork av Facebooks React Native gjør det enklere å lage «native» apper til både Windows og Mac OS

Facebooks Javascript-bibliotek React har i løpet av de siste årene raskt blitt den mest populære måten å bygge web-applikasjoner på, og med rammeverket React Native kan man også bygge «native» kryssplattform-applikasjoner til Android og IOS. Med native apper menes apper som er kompilert for et bestemt operativsystem, i motsetning til web-apper.

Microsoft har i mange sammenhenger omfavnet React Native, til tross for at de har sin egen Xamarin-plattform for bygging av kryssplattform-applikasjoner for blant annet Android og IOS. I fjor lanserte Microsoft en egen «fork» av React Native som gjør det mulig å bruke React Native til å bygge Windows-applikasjoner. Og løsningen er allerede i bruk internt hos Microsoft– for eksempel er den nye kalender-appen i Office laget i React Native.

Nå har Microsoft – kanskje litt uventet – annonsert at de er klare med React Native for Mac OS. Det betyr at du vil kunne bruke React Native og skrive Javascript-applikasjoner som så kan kompileres til «native» apper for både Windows og Mac OS.

Gjenbruk koden på tvers av operativsystemer

Når du skriver kode i React Native så er poenget at du i stor grad skal kunne gjenbruke koden på tvers av ulike plattformer – selv om du riktignok ofte må gjøre noen tilpasninger for å få det til å se best mulig ut på ulike operativsystemer.

Med React Native for Windows og Mac OS er det ikke bare PC-er som støttes, men alle enheter som støttes av Windows 10 – som PC-er, nettbrett og Xbox. Og nå altså Mac OS i tillegg.

Hvis du har lyst til å prøve React Native for Mac OS finner du mer informasjon her, eller du kan gå rett til npm hvor du finner informasjon om hvordan du installerer det.

Har du lyst til å lære React og React Native? Sjekk denne guiden hos vårt søsternettsted karriere360.no (Digi-abonnenter har gratis tilgang etter innlogging).