Microsoft: Funnet ut hvem sto bak datainnbruddet rettet mot Charlie Hebdo

Datainnbruddet var en del av en bredere operasjon som har fellestrekk med teknikker tidligere brukt av iranske statsstøttede hackergrupper, heter det i en rapport fra Microsoft.

Magasinet ble utsatt for et datainnbrudd tidlig i januar etter at det publiserte flere karikaturer av Irans leder Ayatollah Khamenei. Karikaturene var ifølge magasinet selv for å vise støtte til protestene mot det iranske styret.

Samtidig som Iran gikk ut og kritiserte karikaturene, hevdet en hackergruppe som kalte seg «Holy Souls» at de hadde innhentet personopplysninger fra mer enn 200.000 Charlie Hebdo-abonnementer, og publiserte et utvalg av opplysningene som bevis.

Ifølge Microsoft sto abonnementene i fare for å bli angrepet, enten på internett eller i det virkelige liv.