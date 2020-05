Microsoft har bygget én av verdens kraftigste superdatamaskiner i Azure

I forbindelse med selskapets Build-konferanse, som går av stabelen i en virtuell utgave i dag, har Microsoft fortalt at selskapet har bygget en ny superdatamaskin som kjøres i selskapets nettsky, Azure.

Under en pressebrifing i forkant av konferansen, fortalte Microsofts teknologidirektør, Kevin Scott, at selskapet har brukt seks måneder på å bygge maskinen.

Blant topp 5?

Datamaskinen har 285.000 CPU-kjerner, 10.000 GPU-er og bruker et nettverk med en kapasitet på 400 gigabit per sekund til å forbinde hver GPU-server. Ifølge selskapet er den nye superdatamaskinen kraftig nok til å legge seg i topp fem på listen av verdens kraftigste superdatamaskiner, men Scott fortalte at det er ikke er gjort noen formell testing, så det dreier seg om en antakelse.

Kevin Scott, CTO i Microsoft, fra hjemmekontoret. Han vises med ekstra god bildekvalitet i videomøter fordi han bruker et digitalt systemkamera som webkamera. Foto: Microsoft

Maskinen skal dermed levere rundt 23.516,4 teraflops (billioner flyttallsoperasjoner per sekund), som er den målte ytelsen til Frontera, superdatamaskinen som ligger på femte plass på topplisten.

Skal trene modeller

Den nye datamaskinen er bygget for, og i samarbeid med, selskapet OpenAI. Den er ment for å trene ekstremt store AI-modeller.

– Etter hvert som vi lærte mer og mer om hva vi hadde behov for, og de ulike begrensningene til alle komponentene som utgjør en superdatamaskin, ble vi virkelig i stand til å si, «dersom vi kunne designe drømmesystemet vårt, hvordan ville det ha vært?». Og så var Microsoft i stand til å bygge det, sier Sam Altman, administrerende direktør i OpenAI, i et blogginnlegg.

I tillegg til å strebe mot nye gjennombrudd innen forskning, har OpenAI som mål å utvikle AI-teknologier som andre kan bruke. Den nye superdatamaskinen er designet for å øke farten på denne syklusen.

Selv om maskinen er lagd for OpenAI, så antydet Scott at den også vil brukes av Microsoft selv.