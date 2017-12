Microsoft har lansert utviklingsverktøy for kvantedatamaskiner

Som et ledd i firmaets kvantedatamaskinstrategi har Microsoft sendt ut en gratis tidligutgave av deres utviklingsverktøy for kvantedatamaskiner – Microsoft Quantum Development Kit. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Verktøyene i pakken er tett integrert med Microsofts utviklingsverktøy Visual Studio. De inneholder blant annet en kvantedatamaskin-simulator som kjører lokalt, språket Q# og biblioteker til utvikling.

En kvantedatamaskin benytter såkalte qubits, som utnytter den spesielle kvanteegenskap som gjør at et system kan være i en superposisjon av to tilstander – populært sagt både 0 og 1 samtidig.

Simulatoren kan arbeide med omkring 30 logiske qubits på en vanlig bærbar pc, loves det.

Utover verktøyene kommer pakken også med en stor mengde dokumentasjon.

Kvante-teleportering

Microsoft håper at pakken vil gi utviklerne mot til å løpe ut i den spesielle verdenen kvantedatamaskiner er. Som et eksempel på muligheter som ikke finnes på vanlige datamaskiner, nevner forsker Krysta Svore såkalt «kvante-teleportering».

Bak den fengslende betegnelsen ligger muligheten til å på en sikker måte dele informasjon på tvers av qubits som er forbundet via «sammenfiltring» eller «entanglement» – en spesiell kvantetilstand.

Microsoft håper i likhet med mange andre spillere at de en dag skal kunne realisere en effektiv kvantedatamaskin. Microsofts forskere satser på såkalte «topologiske kvantebits. Det skjer i samarbeid med Niels Bohr-instituttet ved universitetet i København. Du kan lese mer om topologiske kvantebits hos det danske magasinet Ingeniøren.

Virksomheter som IBM og D-Wave Systems har allerede utviklet funksjonelle kvantedatamaskiner, som riktignok ikke har kapasitet til å løse særlig mange problemer i den virkelige verden.

Artikkelen er levert av Version2.dk

Se videodemonstrasjon fra Microsoft her: