Microsoft kjøper IT-sikkerhetsselskapet RiskIQ

Skysikkerhetsselskapet RiskIQ blir kjøpt opp av Microsoft for 500 millioner dollar, skriver teknologinettstedet ZDNet. Det er omtrent 4,5 milliarder norske kroner.

RiskIQ er et av de større IT-sikkerhetsselskapene og blir brukt av mange av verdens største selskaper. Microsoft ser at økt skybruk har ført til økte sikkerhetstrusler. I en bloggpost skriver Eric Doerr, som er nestleder for Microsofts skysikkerhet, at flere og flere bruker skytjenester for å utvikle bedrifter.

– Hybrid arbeid har akselerert den digitale endringen, og kunder har utfordringer med økt presisjon og hyppighet av cyberangrep, skriver Doerr.

Har gjort flere oppkjøp i 2021

Microsoft har det siste året hatt fokus på sikkerhet og har allerede kjøpt IoT-sikkerhetsselskapene CyberS og ReFirm Labs.

RiskIQs trussel-programvare vil bli lagt inn i Microsofts sikkerhetsportefølje, som inkluderer Microsoft 365 Defender, Azure Defender og Axure Sentinel.

Grunnlegger og sjef i RiskIQ Elias Manousos skriver i en bloggpost at de vil fortsette å jobbe med å utvikle sine allerede eksisterende programmer og at Microsoft vil være en partner som gjør at de kan jobbe mer effektivt og treffe flere enn tidligere.

– Vi kommer til å jobbe tett med våre kunder mens vi integrerer RiskIQs data og løsninger med Microsofts sikkerhetsportefølje, slik at vi kan tilby de beste løsningene innen overflatesynlighet, trusselgjenkjenning og respons, skriver Manousos.