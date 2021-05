Microsoft lover «den største endringen» i Outlook for Windows siden 1997

Det kan virke som en overdrivelse, men Microsoft skriver i et blogginnlegg at selskapet har begynt å aktivere en funksjon i Outlook for Windows som ifølge selskapet kan være den største endringen i programvaren siden den kom i 1997.

Det hele handler om synkronisering av delte kalendere, noe som ifølge The Verge har vært et stort problem i Outlook, først og fremst ved at synkroniseringen tar lang tid og dermed fører til at kalenderne til brukerne er ute av synk, med de følger dette kan få.

Bare Windows-versjonen gjenstod

Dette skal nå være løst med en ny synkroniseringsfunksjonalitet som skal sikre pålitelig og umiddelbar synkronisering av delte kalendere, slik at endringene straks blir synlige hos alle brukerne med tilgang til disse kalenderne.

Microsoft har for lengst løst disse problemene i web-, Mac- og mobilutgavene av Outlook, men har tatt seg ekstra god tid til finpussen i Windows-utgaven. Arbeidet har pågått i mer enn to år.

Microsoft skriver i blogginnlegget at den nye synkroniseringsfunksjonaliteten nå er rullet ut til rundt 10 prosent av brukerne med versjon 2103 eller nyere av Outlook i Microsoft 365. Denne andelen skal økes gradvis utover sommeren.

Microsoft håper at brukerne egentlig ikke vil legge merke til at noe er har blitt endret. Dette fordi denne endringen er av den typen forbedringer som skal være usynlig, ved at den fjerner problemer uten å endre kjernefunksjonaliteten.