Microsoft mener de har gjort store endringer, men EU er definitivt ikke fornøyd. Det kan koste dem dyrt

EU er fortsatt ikke fornøyd med Microsofts håndtering av personvern i Windows 10. De mener flere tiltak må gjøres av teknologiganten fremover. Det skriver PCWorld.

I et brev til administrerende direktør Satya Nadella og Brendon Lynch i Microsoft skriver styreleder Isabelle Falque Pierrotin for Artikkel 29-gruppa at hun fortsatt er bekymret for hvordan selskapet håndterer personvernet i sin standardversjon av operativsystemet.

EU er bekymret

– Vi uttrykker bekymring for all dataene som blir innsamlet og prosessert videre av dere, skriver styrelederen i brevet.

Når Microsoft i de nyeste versjonene har «revidert» personvernet dokumenterer de bare at selskapet samler inn mindre data enn tidligere.

Det er ikke EU tilfreds med.

De mener at teknologigiganten er alt for lite spesifikke når det kommer til informasjonsflyten, og krever at Microsoft kommer med utfyllende informasjon om hvilke opplysninger selskapet faktisk samler inn.

Isabelle Falque Pierrotin mener Microsoft prøver å sno seg unna personvernet til brukerne sine. Foto: Olivier Ezratty/CC by CE

EU mener heller ikke det er god forretningsetikk av Microsoft å informere brukeren om hvilke personsensitive data de tar eierskap til.

Hvis Microsoft ikke endrer seg, kan de møte på fartsdumper

PCWorld skriver at Artikkel 29-gruppen ikke har myndighet til å gi Microsoft bøter for sin slepphendthet.

Men:

– Personvernsgruppen har stor innflytelse på hvordan Europaparlamentet utformer lovverket, og hvis Artikkel 29-gruppens bekymringer ikke tas på alvor, kan det hende at Microsoft kommer til å møte noen solide fartsdumper fremover, konstaterer skribent Mark Coppock for PCWorld.