Microsoft mener Russland står bak nytt hackingangrep

Ifølge New York Times har hackere tatt kontroll over et e-post-system som blant annet brukes av USAID, bistandsorganisasjonen til den amerikanske regjeringen.

På denne måten har de kunnet bryte seg inn i datanettverkene til menneskerettsgrupper og andre organisasjoner som er kritiske til president Vladimir Putin, opplyste Microsoft torsdag.

Angrepet er oppdaget kun tre uker før president Joe Biden skal møte sin russiske motpart i Genève, et møte som Biden har tatt initiativ til og som Putin først sa ja til for få dager siden.