Microsoft Norge advarte justiskomitéen mot amerikansk «cowboy-virksomhet» i det digitale rom

I går gikk fristen ut for å sende inn amicus curiae-innlegg til amerikansk høyesterett i forbindelse med det som nå kalles for Warrant-saken. Bakgrunnen er en narkotikasak hvor amerikanske myndigheter krever utlevert epostmeldinger som er lagret i Microsofts datasenter i Dublin, Irland, uavhengig av irske lover og regler. Dette fordi Microsoft er et amerikansk selskap.