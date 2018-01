Microsoft Office har fått samme kodebase for alle plattformer

Microsoft kom i går med en ny utgave av Office 2016 for Mac, versjon 16. Det er særlig én nyhet knyttet til denne utgivelsen som er verdt å få med seg, nemlig at Microsoft Office for alle plattformer nå er basert på samme kodebase. Forrige gang det var slik, er mer enn 20 år siden.

Dette opplyser Erik Schwiebert, en programvareingeniør ved Microsofts Apple Productivity Experience group, i en twittermelding.

Mer felles, men fortsatt forskjeller

Ifølge Schwiebert muliggjør denne samordningen av kodebasen en hel del ny funksjonalitet på tvers av plattformene. Dette inkluderer blant annet sanntids samarbeid i Word og Powerpoint, samt flere formler og rekalkulering med bruk av flere tråder i Excel.

Til tross for dette, er vil det ifølge Schwiebert være forskjeller på de ulike versjonene.

– Vi forsøker ikke å tilby et minste felles multiplum for uniform støtte på tvers av alle plattformene, så det vil alltid være ulike funksjonalitetsforskjeller, skriver Schwiebert.

– Det vi forsøker å gjøre, er å bringe mer funksjonalitet til flere plattformer ved å utnytte en felles kodebase, fortsetter han.

Det betyr ikke at hele kodebasen er skrevet på nytt. I stedet har kode fra de ulike plattformene blitt samlet og deretter refaktorert.

C++

All den delte koden er skrevet i C++. I Windows-versjonen benyttes det også C/C++ i grensesnittet mot operativsystemet. I Android-versjonen er det Java som benyttes til dette, men det i MacOS- og iOS-versjonene er benyttet Objective C.

Også Office Online skal være basert på den samme kodebasen.

Forrige gang Windows- og Mac-utgavene av to Office-produkter delte samme kodebase, var i forbindelse med Word 6.0 i 1993. Denne kom etter at Microsoft hadde forkastet et større omskrivingsprosjekt som ble kalt for Pyramid, som ikke fungerte.

Delt etter Word 6.0

Ifølge Schwiebert og kollegaen Paul Bowden, var Word 6.0 for Windows et veldig bra produkt som virkelig sørget for at Word knuste konkurransen i markedet. Mac-versjonen var derimot ikke så bra.

De forteller om dette i denne videoen.

I Office 97 var det felles kodebase for alle Office-applikasjonene. Men denne Office-versjonen ble kraftig forsinket, noe som første til at Microsoft bestemte seg for å prioritere Windows-utgaven. Dette førte til at kodebasene til Windows- og Mac-utgavene skilte lag. Den neste utgaven for Mac var Office 98, som ble godt mottatt.

I videoen forteller Schwiebert og Bowden også om hvordan arbeidet med Office 2016 for Mac version 16 har foregått. De sier også noe om Office 2019 for Mac.

