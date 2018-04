Microsoft registrerte mye mer supportsvindel i fjor

Svindlere som ringer vanlige pc-brukere og utgir seg for å være fra supportavdelingen til blant annet Microsoft, har holdt på med denne virksomheten i alle fall siden 2011. Fortsatt ser det ut til å fungere.

En vanlig variant av konseptet er at svindlerne ringer et potensielt offer og forteller at pc-en til vedkommende har et sikkerhetsproblem. For å løse dette fiktive problemet, bes offeret installere et fjernstyringsverktøy som gir svindlerne tilgang til pc-en.

Svindlerne demonstrerer deretter «problemet» på brukerens pc og lover å løse problemet mot betaling.

Betydelig økning

I et ferskt blogginnlegg opplyser Microsoft at selskapet i 2017 mottok 153 000 rapporter fra kunder som har blitt svindlet eller forsøkt svindlet på denne eller lignende måter. Dette er 24 prosent flere enn i 2016.

Microsoft mener at mørketallene er store, blant annet fordi langt fra alle som opplever slike svindelforsøk, varsler selskapet. I tillegg er det ikke lenger bare Windows-brukere svindlerne går etter. Ifølge Microsoft opplever brukere av macOS, iOS og Android det samme.

Rapportene kan leveres inn på denne siden.

Store beløp

Rapportene har kommet fra 183 ulike land. Rundt 15 prosent av kundene som har varslet Microsoft, har latt seg narre til å betale svindlerne. I stor grad har det dreid seg om beløp på mellom 200 og 400 dollar (omtrent 1500 til 3000 kroner), men enkelte har betalt langt mer.

I et konkret tilfelle i Nederland fikk svindlerne mulighet til å tømme en bankkonto hvor det sto et beløp på omtrent 89 000 euro (drøyt 850 000 kroner).

Microsoft mener at nøkkelen for å komme denne svindelen til livs, er kundeopplæring.

Kjennetegn på svindel

Det er også en rekke kjennetegn som kan avsløre svindelen. Microsoft påpeker blant annet at det ikke er vanlig at feilmeldinger eller andre varsler inneholder et telefonnummer som brukeren kan ringe. Er du i tvil, bør du heller ringe direkte til Microsofts kundestøtte.

Microsoft opplyser videre at de færreste leverandører uoppfordret ringer kunder for å reparere kundens enhet. Får du en slik telefon, kanskje til og med fra et utenlandsk nummer og fra en person som ikke kan gjøre seg godt forstått på norsk, bør det ringe noen bjeller.

I tillegg til å satse på diverse opplæringstiltak, har Microsoft inngått samarbeid med en rekke aktører som hver for seg kan bidra til å vanskeliggjøre svindelen.

Dette inkluderer nettleserleverandører, aktører i finansnæringen, antivirusleverandører, telekomselskaper og webhostingleverandører, i tillegg justismyndighetene.

