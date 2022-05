I et ivrig blogginnlegg skriver Alex Weinert, sjef for ID-sikring i Microsoft, at han er «utrolig glad for å kunngjøre» at Microsoft nå ruller ut sikkerhetsstandarder som krever multifaktorautentisering (MFA) til alle brukere i Azure Active Directory (Azure AD).

Azure AD er Microsofts løsning for identitets- og tilgangsadministrasjon, og selv om de har tilbudt MFA siden oktober 2019, er det fortsatt mange som henger etter. Microsoft mener de skal klare å beskytte 60 millioner brukere bedre med endringen.

– Microsoft blokkerer titalls millioner angrep hver eneste dag, men dessverre kommer noen gjennom. De fleste av dem kunne vært stoppet med grunnleggende sikkerhetshygiene, skriver Weinert og fortsetter:

– Når vi ser på de kontoene som har blitt hacket, ser vi at mer enn 99,9 prosent ikke har aktivert MFA, noe som gjør dem sårbare for passord-spredning, phishing og gjenbruk av passord.

Ikke alle har en IT– avdeling, og endringen skal gjøre det enklere for små selskaper å øke sikkerhetsnivået.

Dette er nytt

Brukere av Azure AD som ikke allerede har tatt i bruk sikkerhetsstandarden, som ikke bruker Microsofts løsning for betinget tilgang og som ikke er aktive brukere av snart utdaterte løsninger, får i disse dager beskjed i en e-post om å aktivere de nye sikkerhetsstandardene.

Når du har aktivert standarden, vil alle brukerne dine få spørsmål om å registrere seg for MFA ved hjelp av Microsofts egen autentiserings-app.

Administratorer må bruke MFA hver gang de logger på, mens vanlige brukere møter MFA sjeldnere, basert på lokasjon, hvilken enhet de logger på fra og rolle.

Begynner å haste

Slik vil meldingen i AD se ut Skjermbilde: Microsoft

I slutten av juni kommer administratorer som ikke har tatt et aktivt valg selv, til å få en påminnelse om å aktivere standarden når de logger på AD.

Etter 14 dager blir den nye standarden aktivert automatisk.

Microsoft lar altså ikke etternølerne somle for mye. Legacy-systemet Basic Auth, for autentisering for Exchange Online, skrus av 1. oktober 2022, og Microsoft vil ha brukerne over på mer moderne løsninger.