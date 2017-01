Microsoft: – Sikkerheten i Windows 7 er fullstendig utdatert

Supporttiden for Windows 7 tar først slutt i den 14. januar 2020, men allerede nå advarer Microsoft mot å bruke operativsystemet. Ikke minst gjelder dette for bedriftskundene. Samtidig viser alle solemerker at Windows 7 stadig, og med god margin, er det mest brukte operativsystemet for pc-er. Et unntak er i Norge, hvor Windows 10 har gått forbi.

Microsoft har mange argumenter for hvorfor kundene velger noe nyere enn Windows 7, og da helst Windows 10. Men det kanskje mest tungtveiende argumentet er sikkerheten.

Microsofts Windows-sjef i Tyskland, Markus Nitschke, uttaler seg om Windows 7 i et blogginnlegg som ble publisert tidligere denne uken.

Ikke lenger tilstrekkelig

– Windows 7 begynner sakte, men sikkert å bli gammel. I dag møter det ikke kravene til moderne teknologi eller de høye sikkerhetskravene til IT-avdelinger, sier han.

Budskapet er at selv om det stadig utgis sikkerhetsoppdateringer til Windows 7, så fjerner disse bare de eksisterende sikkerhetshullene. Den grunnleggende sikkerheten i Windows 7 blir ikke lenger forbedret.

– Windows 7 er basert på for lengst utdaterte sikkerhetsarkitekturer. Særlig bedriftskunder bør ta seg av overgangen til et moderne operativsystem i god tid før supporten tar slutt om tre år, skriver Microsoft. Spesielt rettes det en advarsel mot selskaper som vurderer å ta i bruk Windows 7 først nå.

– Selskaper og brukere som er på vei til Windows 7 med sine sensitive data vil innen tre år stå ovenfor enorme farer, skriver Microsoft. Intet mindre, altså.

Kritiseres

Enkelte mener at Microsoft strekker påstandene om hvor dårlig det står til med Windows 7 litt vel langt. Dette gjelder blant annet journalisten Gordon Kelly som i Forbes skriver at det dette utspillet egentlig er, er et desperat forsøk fra Microsoft på få flyttet brukere over til Windows 10, nå som den beryktede masingen i de eldre operativsystemene har gitt seg.

Kelly mener for øvrig at selv om Windows 10 teknisk sett har bedre sikkerhet enn Windows 7, er Windows 7 fortsatt et veldig sikkert operativsystem så lenge man holder det oppdatert med de nyeste sikkerhetsfiksene.

Hindret nulldagsangrep

Men Microsoft står på sitt og viste i forrige uke til et konkret eksempel fra i fjor høst hvor det ble demonstrert at Windows 10 er mer angrepssikkert enn forløperne.

I dette tilfellet dreide det seg om to Windows-sårbarheter, CVE-2016-7255 og CVE-2016-7256, som allerede ble utnyttet i angrep da Microsoft fikk vite om dem. Sårbarhetene ble fjernet fra alle støttede Windows-versjoner i november i fjor.

Men ifølge Microsoft lot ikke sårbarhetene seg utnytte på oppdaterte Windows 10-enheter.

– Vi så hvordan teknikker som ble introdusert i Windows 10 Anniversary Update – som ble utgitt måneder før disse nulldagsangrepene – greide å nøytralisere ikke bare den spesifikke angrepskoden, og også angrepsmetodene. Resultatet av disse teknikkene er betydelig reduserte angrepsflater som ville ha vært tilgjengelige for framtidige nulldagsangrep, skriver Microsoft.

