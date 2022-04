Når man kobler sammen Windows-baserte PC-er med andre enheter i det samme lokalnettet, for å dele blant annet filer og skriverressurser, er det vanligvis protokollen Server Message Block (SMB) som benyttes. SMB ble designet hos IBM på 1980-tallet og har blitt oppdatert flere ganger senere. Microsoft har i alle fall siden 2014 ansett SMB 1.0 som foreldet, men likevel fortsatte selskapet å la støtten for denne gamle versjonen være aktivert som standard i mange Windows-versjoner.

Lenge varslet kurs

Siden 2017 har selskapet kommet med ny Windows-oppgraderinger hvor SMB 1.0-støtten gradvis har blitt trukket tilbake. I Home-utgaven av Windows 10 og 11 er det slik at SMB 1.0-klienten avinstalleres automatisk dersom den ikke har blitt tatt i bruk innen 15 dager med oppetid. Serverdelen er ikke installert som standard.

Årsaken til at støtten for SMB 1.0 fortsatt er aktivert som standard i Home-utgavene, er at mange eldre produkter ikke støtter den nye versjonene. En oversikt fra 2017 nevner en rekke produkter. Noen av disse produktene kan gjennom systemoppdateringer ha fått støtte for nyere SMB-versjoner i ettertid.

Nå skal Microsoft endre også Windows 11 Home Edition, slik at ingen utgave av Windows 11 vil ha støtte for SMB 1.0 som standard. Dette vil skje i den neste store oppdateringen av operativsystemet.

Kan fortsatt installeres

Dette betyr ikke at alt håp er ute for dem som fortsatt har enheter som avhenger av SMB 1.0-støtte. Støtten vil fortsatt kunne installeres manuelt i Windows 11, som vist på bildet i toppen av saken. Microsoft vil derimot ikke tilby brukerstøtte for denne funksjonaliteten.

– […] dette kommer til å forårsake smerte blant folk som fortsatt kjører veldig gammelt utstyr, en gruppe det er minst sannsynlig at vil forstå hvorfor deres nye Windows 11-laptop ikke kan kobles til deres gamle nettverkstilknyttede harddisk, skriver Microsofts Ned Pyle i dette blogginnlegget.

Han vil forsøke å informere Microsoft forbrukerkunder så godt han kan, men håper at også leserne av blogginnlegget, som kanskje er nettopp dem som hjelper familie og venner med teknisk ekspertise, hjelper til.

Arvtakeren til SMB 1.0 – SMB 2.0 – kom i 2006, da Windows Vista ble lansert. Windows 8 og Windows Server 2012 innførte SMB 3.0, mens Windows 10 og Windows Server 2016 introduserte den hittil nye versjonen av protokollen, SMB 3.1.1.

De nyere versjonene har gradvis gitt SMB bedre ytelse, bedre sikkerhet og mer funksjonalitet.