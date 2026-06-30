Microsoft skal bygge datasenter i Sandnes

Microsoft planlegger å utvikle et nytt datasenter i Sandnes kommune, i Stavanger-regionen, opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

Anlegget får en kapasitet på 25 megawatt, opplyser kommunikasjonssjef Cornelia Bjørke-Hill i Microsoft Norge til Digi.

Anlegget utvide kapasiteten i Microsofts norske skytilstedeværelse.

– Stavanger-regionen har drevet norsk verdiskaping i flere tiår, og vi er stolte av å bidra til regionens neste æra ved å bygge moderne digital infrastruktur som støtter norske arbeidsplasser, og som akselererer innovasjon på tvers av næringsliv og offentlig sektor, sier Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge i pressemeldingen.

Fra før har den amerikanske datasentergiganten tre datasentre på Østlandet: I Fetsund i Akershus, i Ytre Enebakk og Hobøl i Holtskogen næringspark, samt i Green Mountains fjellhall i Rennesøy i Rogaland 45 kilometer nord for Sandnes.

Anlegget blir «et supplement» til selskapets eksisterende skyregion «Norway East», som åpnet i 2019.

Microsoft Norge har ikke svart på spørsmål om hva dette innebærer, men det kan dreie seg om redunans – at senteret kan ta over for driften dersom det det skjer utfall i på Østlandet.

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Kjøpte tomt for 153,6 millioner

Det nye anlegget ligger på Kvål på Ganddal og ble regulert til industri- og datasenterformål i 2024.

Teknologigiganten har kjøpt en 64 mål stor tomt i Sandnes for 153,6 millioner kroner fra Forusstranda Næringspark og Kvål Næringspark, skriver E24.

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Microsoft skriver at de har hatt god dialog med Sandes kommune gjennom reguleringsprosessen og ser fram til en fortsatt åpen og konstruktiv dialog etter hvert som prosjektet utvikles.

«Prosjektet forventes å skape arbeidsplasser innen bygg og anlegg på kort sikt, varige drifts- og tekniske stillinger når datasenteret er i drift, og muligheter for norske leverandører gjennom hele leverandørkjeden», skriver selskapet.

– Bredt næringsmiljø

– Microsofts planlagte datasenter på Kvål ligger innenfor et område som er regulert til industri- og datasenterformål gjennom kommunestyrets vedtak høsten 2024, skriver Sandnes-ordfører Kenny Rettore (H) i en SMS til Digi.



– Sandnes og regionen har over tid utviklet et bredt næringsmiljø innen teknologi og digitale tjenester, skriver han, og legger til at kommunen har hatt dialog med tiltakshaver gjennom planprosessen og legger til grunn at prosjektet gjennomføres innenfor gjeldende planverk og regelverk.

Det er ikke fastsatt offentlig tidsplan for byggestart eller ferdigstillelse.

Ordfører Kenny Rettore i Sandnes kommune. Foto: Marie von Krogh