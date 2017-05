Microsoft skal fjerne mystiske vindusglimt i Windows

I det siste har undertegnede og trolig mange andre lagt merke til at det plutselig åpnes et vindu i Windows, for bare å forsvinne igjen før man egentlig rekker å se hva det dreier seg om. Da er det fort gjort å tenke seg at dette kan være enten skadevare eller at uvedkommende fått fjerntilgang til pc-en. Dette ikke minst fordi det har skjedd gjentatte ganger.

Men heldigvis ser det ikke ut til at det er dette som er årsaken denne gang. Dette skriver blant annet Engadget.

Office 365

Det viser seg nemlig at det vinduet som man bare får et glimt av, skyldes Microsoft Office 365. Hver time kjøres oppgaven OfficeBackgroundTaskHandlerRegistration, og det er denne som forårsaker at et lite vindu spretter opp og lukkes igjen kort tid etter.

Enkelte, inkludert undertegnede, har bare registrert dette i noen få dager. Andre har opplevd det i alle fall siden den 15. april, men da trolig med tidligere testversjoner av Office 365.

Ifølge Jen Gentleman skal en feilfiks være under testing nå. Den skal komme i versjon 16.0.8201.2025 av Office 365.

There's a fix making it's way through the #OfficeInsiders Slow ring - details attached https://t.co/YplFcR3Pw0 — Jen Gentleman 🌺 (@JenMsft) 30. mai 2017

Office 365-brukere som opplever dette, og som ikke ønsker å bruke uferdige programvareversjoner, må nok holde ut et slik blink en gang i timen en stund til. Feilfiksen skal inkluderes i en framtidig oppdatering til Office 365, men noen dato for denne er ikke oppgitt.

Eventuelt kan man endre kjøringen av den aktuelle prosessen, slik at vinduet ikke blir synlig. Detaljer om dette finnes flere steder i denne diskusjonstråden.

Det er i alle fall betryggende å vite at det ikke er noe direkte skadelig som foregår.

