Microsoft skal slutte å gi ut PHP til Windows

Microsoft kunngjorde i forrige uke at selskapet ikke kommer til å ta ansvaret for at helt nye versjoner var PHP-språket og -plattformen blir tilgjengelige for Windows. Blant annet Bleeping Computer omtaler dette.

I da er det Microsoft som står bak de offisielle PHP for Windows-utgivelsene, men selskapet opplyser at det ikke vil støtte PHP for Windows straks den offisielle støtten for PHP 7.2, 7.3 og 7.4 opphører.

Ingen PHP 8 fra Microsoft

Dette betyr at Microsoft ikke kommer til å komme med noen Windows-utgave av PHP 8, som er på trappene.

Sara Golemon, som blant er utgivelsesansvarlig for PHP, understreker i et Reddit-innlegg at dette ikke betyr slutten på PHP for Windows.

– Meldingen betyr at Microsoft ikke vil lage offisielle bygg for PHP 8 og nyere. Meldingen betyr ikke at ingen vil gjøre det, skriver Golemon.

– Vi er fortsatt i begynnelse på reaksjonsfasen her, men til syvende og sist vil det sannsynligvis bli veldig liten endring for Windows-brukerne, fortsetter hun.

Det finnes allerede alternative utgivere av PHP for Windows, blant annet her.