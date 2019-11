Microsoft skal vinne markedsandeler med smarte løsninger i Edge og Bing

Microsoft er markedsledende på en rekke områder, men innen nettlesere og -søk har selskapet lenge blitt stilt i skyggen av Google.

Den 15. januar 2020 kommer Microsoft med en helt ny versjon av nettleseren Edge, som er basert på samme rammeverk som det Google bruker i Chrome, nemlig åpen kildekodebaserte Chromium. Datoen ble kjent i dag, under åpningen av Microsofts Ignite-konferanse som arrangeres i Orlando, Florida, denne uka.

Dette gjør at Microsoft kan bruke mindre tid på å implementere nye webteknologi, og desto mer på andre teknologier som kan få Edge til å skille seg ut.

Vanskelig å finne

Microsoft har en betydelig fordel ved at mange av selskapets øvrige produkter brukes av bedriftskunder over hele verden. Mye av dette er programvareløsninger hvor virksomhetene lagrer interne data. Til tross for at det ofte dreier seg om moderne løsninger, er mye av informasjonen vanskelig å finne.

I en video som Microsoft delte med deler av pressen i forkant av Ignite-konferansen, sa Yusuf Mehdi, Microsofts sjef for moderne liv, søk og enheter, at mange bruker nesten 20 prosent av arbeidstiden sin på å lete etter informasjon i arbeidsgiverens intranett. De vet at den finnes, men ikke hvor den befinner seg. Dette tilsvarer en hel arbeidsdag i uka. Tallene skal stamme fra en McKinsey & Company-rapport.

Microsoft lover nå å tilby like gode søkeverktøy for de ustrukturerte dataene i kundenes intranett som det selskapet tilbyr på internett gjennom Bing.

Bing

Det skal dreie seg om en form for integrasjon mellom Bing og Microsoft Search. Det loves også en mengde tilkoblinger til andre produkter, både fra Microsoft og andre leverandører, noe som skal gjøre det mulig å søke i disse også med det samme verktøyet.

Oversikt over eksisterende og planlagte Microsoft Graph-«connectors» som skal gjøres tilgjengelige for Microsoft Search. Illustrasjon: Microsoft

En viktig egenskap med den kommende søkefunksjonaliteten er muligheten for å søke med naturlig språk. For eksempel vil et spørsmål som «kan jeg ta med hunden min på jobben?» kunne besvares ved å henvise til arbeidsgiverens retningslinjer for å kjæledyr på arbeidsplassen, forutsatt at denne finnes og er tilgjengelig gjennom søkeverktøyet.

I første omgang vil dette som nevnt bare være tilgjengelig for Microsofts bedriftskunder, men selskapet lover å åpne opp noe slik teknologi også for utviklere og forbrukere i løpet av første halvdel av 2020.

Det kom ikke helt tydelig fram om denne funksjonaliteten forutsetter at man bruker Edge, eller om den også vil fungere i andre nettlesere.

Chromium-samarbeidet

Når det gjelder den kommende Edge-utgaven, sa Mehdi at det nå er åtte måneder siden selskapet kunngjorde beslutningen om å basere den på Chromium. I løpet av denne tiden skal Microsoft ha kommet med mer enn 1600 bidrag til Chromium-prosjektet, blant annet knyttet til tilgjengelighet for funksjonshemmede og til vindusfunksjoner.

– Dette er til fordel ikke bare for våre produkter, men for hele fellesskapet, sa Mehdi.

Han skrøt av samarbeidet som har oppstått mellom ingeniørene til Google og Microsoft, som han omtalte som en hit.

– Dette fordi de har en visjon for hvordan weben kan gjøres bedre, sa Mehdi.

Han trakk også fram at det i nettlesernes yngre dager var viktig for Microsoft å levere Internet Explorer til en rekke plattformer, inkludert Mac, har Edge fram til nå bare vært tilgjengelig for de nyeste Windows-versjonen. Nå er Microsoft på vei tilbake til utgangspunktet og skal tilby den nye Edge-utgaven til i alle fall Windows 7 og nyere, MacOS, Android og iOS.

Utgivelsene vil være frikoblet fra oppdateringene til Windows og komme med mellom 4 og 6 ukers mellomrom.

Sporingsbeskyttelse

Det skal selvfølgelig mye til for å få brukerne av andre nettlesere til å velge noe annet. Mange har brukt nettleseren sin i en årrekke og har den kanskje som det aller viktigste verktøyet på PC-en, ofte nøye tilpasset egne behov. For andre er det ikke så nøye hvilken nettleser de bruker, så lenge websidene fungerer.

Det er mye snakk om personvern på weben for tiden. Dette har ført til en viss oppblomstring av nettlesere som har personvern og blokkering av sporing som viktigste trekkplastre. Men Mehdi at i alle fall enkelte av disse går for langt i å blokkere cookies og sporingsforsøk, slik at de ikke er i stand til å vise websidene slik de skal.

Ifølge Mehdi er det en motsetning mellom ønsket om personvern og det at mange fortsatt ønsker at weben skal være persontilpasset.

Sporingsbeskyttelsen i Chromium-baserte Edge med de tre ulike grunninnstillingene. Skjermbilde: Microsoft

I Edge tilbys brukerne tre ulike oppsett for sporingsbeskyttelsen, ett som er veldig grunnleggende, ett som er temmelig strengt, og ett som skal være balansert og sørge for at weben fortsatt fungerer for brukeren.

Microsoft må også ha jobbet med ytelsen i Edge ved å kombinere fordeler i Chromium med egne innovasjoner. Under Ignite-konferansen sa han at den nye versjonen skal kunne gjengi webinnhold dobbelt så raskt som både dagens Edge og Chrome.

Collections

En annen nyhet i den kommende Edge-utgaven er det som kalles for Collections, hvor brukerne kan dra webinnhold – for eksempel enkeltområder på en webside – over i et samleområde. Dette kan for eksempel være nyttig dersom en ønsker å sammenligne for eksempel produkter, hoteller eller flyreise som en finner på helt forskjellige nettsteder.

PC-tilbud i en nettbutikk kan samles som en ny Collection i nye Edge. Skjermbilde: Microsoft

Samlingene kan deles med andre og også eksporteres til Word og Excel for videre analyse og samarbeid.

Collections i nye Edge kan eksporteres til blant annet Excel. Også metadata følger med. Skjermbilde: Microsoft

En annen nyhet i den kommende Edge-utgaven er innholdet som kan vises når en bruker åpner en ny fane. Dette innholdet kan baseres på informasjon fra Microsoft Graph og gi brukeren raskt tilgang til dokumenter og andre ressurser i virksomhetens intranett.

Microsoft trekker også fram at Internet Explorer 11 er en integrert del av den kommende Edge-utgaven, slik at gamle webapplikasjoner som ikke er basert på webstandarder, fortsatt kan brukes uten å måtte bytte en annen nettleser.

Den aller siste betaversjonen før den nye Edge-nettleseren skal lanseres, ble utgitt i dag. Den har versjonsnummeret 79 og er tilgjengelig via denne siden.