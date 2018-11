Microsoft-tall: Under halvparten har oppgradert pc-en til Windows 10

Microsoft har nylig oppdatert selskapets By The Number-side, hvor selskapet presenterer en del tall som ikke så ofte kommer med i kvartalsrapportene. Ett av disse er hvor mange som faktisk bruker Microsofts operativsystemer.

Flere engelskspråklige teknologinettsteder registrerte for en ukes tid siden de nye tallene, ikke minst at det ble oppgitt at Windows nå kjøres på omtrent 1,5 milliarder pc-er.

I ettertid har Microsoft fjernet dette tallet og forteller nå i stedet at Windows 10 kjøres på omtrent 700 millioner pc-er.

Under halvparten

Dette innebærer at det fortsatt er slik at mer enn halvparten av alle pc-brukere som benytter Windows, fortsatt benytter en eldre versjon av Windows enn Windows 10. Ifølge andre kilder er det Windows 7 som er det mest populære alternativet til Windows 10. Windows 7 kom i 2009.

Microsoft har nylig også gått ut og fortalt at mer enn halvparten av selskapets installerte base med «kommersielle enheter» nå er basert på Windows 10. Ifølge ZDNet var det Microsoft-sjef Satya Nadella som fortalte dette under kvartalspresentasjonen for et par uker siden.

Med «kommersielle enheter» menes her enheter som brukes av virksomheter i alle størrelser. Windows 10-andelen skal dog være lavere enn 50 prosent hos de største virksomhetene («enterprise» ).

Apple og Android

Man skal ikke veldig mange år tilbake før Windows var det mest brukte operativsystemet. 1,5 milliarder holder i dag til en andreplass. Men i mai 2017 opplyste Google at Android hadde mer enn to milliarder månedlig aktive brukere. Og dette inkluderer trolig bare enhetene som har støtte for Google Play. Det er få av dem i Kina, blant annet.

Til sammenligning var det i februar i år 1,3 milliarder aktive Apple-enheter. Dette sier ikke noe om antallet aktive enheter med iOS, WatchOS, MacOS, og så videre, men Apple-sjef Tim Cook fortalte i forrige uke at antallet aktive MacOS-maskiner nå har passert 100 millioner.

Halvparten av disse skal ifølge Cook være førstegangsbrukere av Mac.

