Microsoft-toppsjef i eksklusivt intervju med digi.no: – Norge er et ekstremt viktig marked for oss

– Norge har et fantastisk miljø for utviklere. Det skjer mye spennende på teknologifronten hos dere, sier Scott Guthrie til digi.no.

Han er toppsjef for sky- og bedriftsmarkedet i Microsoft. 42-åringen er mest kjent for sitt arbeid med webapplikasjons-rammeverket .NET.

Internt i Microsoft beskrives Guthrie som en mann som liker å ha en finger med i spillet på alle prosjektene han leder. Onsdag satte han av 25 minutter til digi.no – som eneste nyhetsmedium i verden.

Vært i Microsoft i over 20 år

Guthrie har jobbet i selskapet i 20 år, og begynte som utvikler der rett etter at han hadde fullført en bachelorgrad som dataingeniør ved Duke-universitetet i North Carolina.

– Jeg tok over som sjef for sky- og bedriftsmarkedet i Microsoft for rundt fem år siden. Siden jeg alltid har jobbet med programmering, har jeg hatt et stor fokus på utviklingen av Microsoft som selskap.