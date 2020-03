Microsoft trekker utsagn om 775 prosent Azure-vekst

Microsoft kom lørdag med en rekke observasjoner om økt bruk av selskapets produkter i forbindelse med den globale covid-19--pandemien.

Blant disse var en tilsynelatende eksplosjonsartet vekst på 775 prosent i forbruk av selskapets Azure-baserte skytjenester i regioner med karantene.

Nyheten som i går skapte overskrifter verden over, viste seg ikke å stemme. Microsoft har nå strøket det misvisende punktet i kunngjøringen.

I virkeligheten er det samhandlingsverktøyet Microsoft Teams som har opplevd en tilsvarende vekst i antall samtaler og bruk den siste måneden, og kun i Italia, der myndighetene har innført karantenebestemmelser og beordret tiltak som sosial distansering.

Det forandrer ikke det faktum at Microsoft, i likhet med mange andre IT-tilbydere, nå opplever en voldsom økning i etterspørsel av nettbaserte produkter og tjenester.

Rasjonering

Microsoft har også innført restriksjoner på adgang til nye Azure-ressurser. I den rådende krisesituasjonen har de valgt å gi prioritet til kritiske samfunnsfunksjoner, herunder helse, beredskap og blålysetater.

I forrige uke intervjuet Digi en norsk IT-bedrift som ble nektet å spinne opp en Azure-basert serverklynge for sine maskinlæringsalgoritmer. Selskapet er særlig kritisk til det de oppfatter som dårlig kommunikasjon fra leverandøren.

Microsoft Norge har så langt ikke svart på kritikken. I stedet har selskapets innleide pressekontakt sendt oss følgende uttalelse.

– Microsoft følger aktivt med på ytelse og bruk for å sikre at vi optimaliserer tjenesten for kundene våre over hele verden, og for å imøtekomme ny vekst og etterspørsel. På grunn av stor pågang i den spesielle situasjonen vi alle befinner oss i, gjør vi proaktive tiltak for å planlegge for økt bruksperiode, og foretar midlertidige justeringer etter behov, skrev Microsoft Norges konstituerte kommunikasjonssjef Tone Kjensmo i en epost til Digi.