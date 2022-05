Under Build-konferansene denne uken introduserte Microsoft blant annet Dev Box, en skybasert tjeneste som ifølge Microsofts kommunikasjonsdirektør, Frank Shaw, skal endre ideen om at utviklere må være bastet og bundet til PC-en sin for å beholde det personlige oppsettet. Ifølge Shaw skal Dev Box fjerne forsinkelsen knyttet til å få arbeidsmiljøet til å kjøre på en ny maskin.

Ifølge Microsoft møter utviklere vekk stadig lang onboardingstid, motstridende konfigurasjoner og vanskeligheter ved veksling mellom ulike oppgaver og prosjekter. Dessuten kan det være vanskelig for IT-administratorer å holde utviklernes PC-er sikre, oppdaterte og i samsvar med regelverk, samtidig som at de tilbyr den fleksibiliteten utviklerne ofte har behov for å være produktive.

Arbeidsstasjon i skyen

Ifølge Microsoft skal Dev Box kunne løse dette også, i alle fall så lenge utvikleren jobber med prosjekter som i dag lar seg bygge med verktøy som kan kjøres i Windows.

Dev Box omtales som en arbeidsstasjon i skyen, hvor både verktøy, brukerdata og kode er tilgjengelige. Det vil være mulig for utviklere å ha flere parallelle oppsett, for eksempel for ulike prosjekter eller for reproduksjon av kjøremiljøer for diagnostisering av kundeproblemer.

I tillegg til spesifikk støtte for Windows, MacOS, Android og IOS, skal det også være mulig å bruke nettleseren som klient. Ytelsen til utviklermiljøet påvirkes primært av hvilke ressurser som brukes i skyen. Utviklerens egen fysiske enhet spiller mindre rolle.

Fordi Dev Box-tjenesten er integrert med Windows 365, kan Dev Box-enhetene administreres sammen med Cloud PC-er i Microsoft-verktøy som Intune og Endpoint Manager. Skjermbilde: Microsoft

Dev Box er ikke klar for lansering ennå. For tiden er den tilgjengelig for lukket betatesting. Allmenheten får først tilgang til testing om noen måneder.