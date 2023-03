Microsoft gjentar disse formaningene og innfører en serie med tiltak, som i økende grad vil strupe, blokkere og isolere sårbare Exchange-installasjoner.

De snakker om lokalt driftede servere og utgaver i et hybridmiljø. Hvis disse ikke holdes jevnlig oppdatert, så vil de heretter bli betraktet som «vedvarende sårbare».

Exchange Online, som er Microsofts skybaserte alternativ, vil ta i bruk et såkalt transportbasert system for håndheving av regler for mottak av e-post fra utdaterte og sårbare Exchange-servere, viser en kunngjøring.

Tiltakene er ment å eskalere sakte langs en stige til nye nivåer over tid. Det begynner med å bremse mottak av e-post i noen minutter og helt opp til ren blokkade.

Det strengeste tiltaket med full stans i mottak fra en utdatert Exchange-avsender, skal først inntreffe etter 90 dager med vedvarende sårbarhet.

Microsoft forsikrer at de ikke gjøre dette for å motivere kundene til å velge skyløsningen.

– Nei. Målet vårt er å bistå kundene med å sikre miljøene sine, uansett hvor de velger å kjøre Exchange, opplyser selskapet i en seksjon med spørsmål og svar.

For å unngå avbrudd i tjenestene er det med andre ord viktigere enn noen gang å installere den til enhver nyeste kummulative oppdateringen, samt de nyeste sikkerhetsoppdateringene.

– Straks en sikkerhetsoppdatering er lansert, så vil ondsinnede aktører studere oppdateringen med omvendt konstruksjon («reverse engineering») for å skaffe seg en bedre forståelse av hvordan de kan utnytte sårbarheten på usikrede servere, skriver Microsoft i sin kunngjøring.