Microsoft vil tvangsinstallere Bing-utvidelse hos mange Google Chrome-brukere

Microsoft opplyste denne uken at mange brukere av selskapets Office 365 ProPlus-produkt vil oppleve at en oppdatering til versjon 2002 eller nyere vil føre til at det også installeres en utvidelse til Chrome som gjør Microsoft Bing til standard søkemotor i nettleseren.

– Ved å gjøre Bing til standard søkemotor vil brukere med Google Chrome i din organisasjon kunne dra nytte av Microsoft Search, inkludert å kunne få tilgang til relevant arbeidsplassinformasjon direkte fra nettleserens adressefelt. Microsoft Search er del av Microsoft 365 og skrus på som standard for alle Microsoft-applikasjoner som støtter det, skriver Microsoft.

Bare i visse land, foreløpig

Søkeutvidelsen vil bare bli installert hos brukere med IP-adresse lokalisert til landene Australia, Canada, Frankrike, India, Storbritannia, Tyskland og USA. Norge er altså ikke med i ordningen nå, men flere land kan bli lagt til etter hvert.

Utsendelsen av denne oppdateringen avhenger av brukernes valg av oppdateringskanal. Den vil tidligst komme i midten av februar.

Microsoft opplyser at det er mulig å forhindre installasjon av søkemotorutvidelsen gjennom verktøy som Office Deployment Tool, Intune eller Endpoint Configuration Manager, samt via gruppepolicyer. Dette må gjøres før oppdateringen kommer.

Noen av reaksjonene på at Office 365 ProPlus skal tvangsinstallere en Bing-utvidelse i Chrome. Skjermbilde: digi.no

Kraftige reaksjoner

Det er også mulig å deaktivere eller avinstallere utvidelsen, så den er ikke fullstendig invaderende, men nok til at mange allerede har reagert kraftig.

Én ting er at Microsoft overstyrer kundenes og brukernes preferanser i selskapets egne produkter. Her går selskapet inn og gjør endringer i innstillingene i et konkurrerende produkt for å erstatte en konkurrerende tjeneste med sin egen, uten å ha spurt brukerne om de ønsker dette.

Uansett metode for å beholde valget av Google eller andre søkemotorer, som DuckDuckGo, i Chrome, så krever dette unødvendig merarbeid for de berørte Office 365 ProPlus-kundene.

«The rude answer is something like "go away, you freakin ****. However, I am a polite guy, so I am just asking you: are you sure you want deploy that? Who should I send the bill to, fore the removal of an unwanted feature in my organization?», skriver én av kundene.

Andre frykter at dette vil føre til en oversvømmelse av helpdesk-henvendelser.

Blant annet Mozilla kaller dette for «search hijacking» (søkekapring), en aktivitet som vanligvis gjøres av aktører som Microsoft ikke bør ønske å sammenligne seg med.