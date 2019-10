Microsoft vinner storkontrakt med Pentagon

IT-selskapet Microsoft har signert en stor skykontrakt med det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon. Kontrakten har en verdi på om lag 92 milliarder norske kroner.

Omstridt

Selskapene Microsoft, Amazon og Oracle kjempet om å få kontrakten i det som har vært en omstridt anbudsprosess. Det kom tidlig spekulasjoner om at Amazon ville bli tildelt kontrakten. Teknologigigantene Oracle og IBM slo tilbake med nye bud, og Oracle utfordret også anbudsprosessen i en føderal domstol, men tapte.

Skylagringssystemet med navnet Jedi skal lagre og behandle enorme mengder hemmeligstemplede data. Det skal gjøre det amerikanske forsvaret i stand til å bruke kunstig intelligens til å planlegge krigføring og operasjoner.

I en uttalelse sier en talsperson for Amazon at selskapet er overrasket over avgjørelsen og at en detaljert gjennomgang av tilbudene helt klart ville ført til en annen konklusjon, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Kritisert av egne ansatte

Det siste året har Microsoft gjort seg lekre for det amerikanske forsvaret. Selskapets president, Brad Smith, har tidligere uttalt at Microsoft lenge har levert teknologi til forsvaret og vil fortsette å gjøre det til tross for innvendinger fra ansatte i selskapet.

Microsoft, Amazon, Google og andre store teknologiselskap har blitt kritisert av egne ansatte for å inngå avtaler med amerikanske myndigheter, spesielt i prosjekt som handler om forsvar og innvandring.