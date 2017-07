Microsofts nettleserandel i fritt fall. «Ingen» bytter fra IE til Edge

Microsoft Edge skulle være arvtakeren til Internet Explorer (IE), men nettleseren har aldri klart å komme opp i en markedsandel på mer enn i underkant av 6 prosent i løpet av de snart to årene som har gått siden den ble introdusert. I løpet av den samme perioden har Internet Explorer falt fra en markedsandel på 53 prosent til under 17 prosent. Det viser juni-statistikken fra selskapet Net Applications.

Chrome spiser en stadig større del av nettleser-kaka, særlig på bekostning av Internet Explorer. Foto: Net Applications/digi.no

Det betyr at Microsofts samlede nettleserandel nå er på bare 22,5 prosent, ned fra 36,7 prosent sammenlignet med juni for ett år siden. For ett år siden hadde Internet Explorer en global markedsandel på 31,7 prosent ifølge Net Applications.

Computerworld skriver at nedgangen i juni var den største siden januar, og sammenligner situasjonen med starten av 2016 – da IE-andelen sank dramatisk og Microsoft ble forbigått av Google Chrome. Etter lanseringen av Windows 10 var det ventet at den aldrende IE-nettleseren skulle miste fotfeste, men problemet for Microsoft har ifølge avisen vært at de ikke har klart å gjøre Edge til en nettleser som kan ta plassen til IE.

Vil antagelig falle til under 20 prosent

Ifølge Computerworld brukte bare 21 prosent av Windows-brukerne Edge som hovednettleser forrige måned, men enkelte analytikere tror at Edge vil få en større andel etter hvert som stadig flere bedrifter begynner å ta i bruk Windows 10.

Den desidert mest populære nettleseren i juni var Google Chrome, med en global andel på 59,5 prosent. Deretter følger Internet Explorer med 16,8 prosent, Firefox med 12,0 prosent, Edge med 5,7 prosent og Safari med 3,7 prosent.

Firefox har faktisk fått et lite oppsving igjen, etter at de nådde et bunnivå på 7,7 prosent i fjor sommer. Nå er Firefox oppe på over 12 prosent igjen, på nivå med de beste tallene fra 2015.

25 prosent av digi.no-leserne bruker Safari

Tallene fra Net Applications vi viser til er globale tall. Vi sjekket imidlertid brukerstatistikk fra våre egne nettsider, digi.no og TU.no, og tallene viser at det er langt færre av våre lesere som bruker Internet Explorer enn de globale tallene.

Ifølge Google Analytics brukte kun 7,8 prosent av digi.no leserne Internet Explorer i juni, og bare 4,28 prosent Microsoft Edge – altså en samlet Microsoft-andel på 12,1 prosent. 49,7 prosent brukte Google Chrome og 7,4 prosent Firefox.

Tallene viser imidlertid at Apples Safari-nettleser er vesentlig høyere for digi.no-leserne enn de globale tallene. Hele 24,9 prosent av digi.no-leserne besøker nettsidene våre via en Safari-nettleser. En forholdsmessig høy andel Mac-brukere i Norge er antagelig årsaken.

For tu.no er det omtrent like stor andel Safari-brukere, 24,3 prosent, men Chrome-andelen er lavere – 39,6 prosent. Tu.no har imidlertid 11 prosent Internet Explorer-brukere og 3,4 prosent Edge-brukere – altså en total Microsoft-andel på 14,4 prosent.