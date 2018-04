Microsofts nye operativsystem er Linux-basert

Det mangler ikke på advarsler om fravær av sikkerhet på alskens billig utstyr og dingser som kobles til internett.

Microsoft er blant leverandørene som har jobbet med problemstillingen i lengre tid. Under denne ukens RSA-konferanse i San Francisco presenterte de motgift.

Azure Sphere er en liten mikrokontroller (MCU) på størrelse med en fingernegl. Den blir hjernen i en generell løsning som skal sørge for sikkerhet til små internettilkoblede dingser.

Det er snakk om en ny klasse av MCU-er, som blir utstyrt med Microsofts sikkerhetsteknologi og sertifikat-basert kommunikasjon med skytjenester. Og ikke bare med deres egne tjenester i skyplattformen Azure. Enhetene skal like gjerne kunne kobles til andre skyleverandører.

Nytt økosystem

Mediatek blir første brikkeprodusent ut med sin ARM-baserte MT3620, som har en Cortex A6-applikasjonsprosessor på opptil 500 Mhz, innebygd minne og wifi-støtte.

Det forventes at flere brikkeprodusenter vil komme med andre varianter. Microsoft fremhever at de skal skape et eget økosystem.

– Microsoft vil tilby gratis lisensiering av de nye Azure Sphere-brikkene i håp om å sette fart på økosystemet, fortalte Microsofts juridiske direktør Brad Smith under en pressekonferanse, skriver Techcrunch.

Azure Sphere skal beskytte enhetene både på brikkenivå og med drahjelp fra nettskyen. Illustrasjon: Microsoft

Videre forventer de at den første bølgen av Azure Sphere-enheter vil være å finne i butikkhyllene i løpet av 2018.

– Trusselbildet endrer seg og blir stadig mer alvorlig. Dermed er det nødvendig at teknologisektorens innovasjon må akselerere enda raskere. Nyhetene vi kunngjør nå vil gi viktige forbedringer i sikkerheten ikke bare i nettskyen, men til milliarder av nye enheter på endepunktene i verdens datanettverk, sier Smith i en pressemelding.

Linux-kjerne

Den dedikerte brikken er bare én del av puslespillet. Egentlig er det snakk om en helt ny plattform med tilhørende operativsystem og utviklerverktøy.

Azure Sphere OS er navnet på det nye operativsystemet, som blir en lettvekter spesielt laget for å styre IoT-enheter. Ifølge Microsoft vil operativsystemet ha flere lag av sikkerhet, inkludert et isolert subsystem kalt Pluton Security System nedfelt i maskinvaren. Pluton skal blant annet skal ta seg av trådløst samband og secure boot.

Microsoft røper at de for første gang noen sinne har utviklet en egen, skreddersydd Liknux-kjerne til dette operativsystemet.