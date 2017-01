Dette er årsaken til at 65 lokalaviser i Amedia gikk ned for telling

Tirsdag formiddag gikk 65 norske lokalaviser i svart etter etter tekniske problemer med frontend-serverne til Redpill Linpro. Det skriver Medier24.

Drammens Tidende, Nordlys, Romerikes Blad, Bergens Avisen og Oppland Arbeiderblad var alle blant nettavisene som gikk ned for telling midt i morgenrushet.

Nedetid i en halvtime

Ifølge IT-direktør Terje Haug i Amedia varte de tekniske problemene en drøy halvtime.

– Det har vært en utfordring for nettavisene våre i morges. Så langt vi vet er problemet hos leverandøren Redpill Linpro, sier han til Medier24.

Ifølge ham var nettavisene oppe igjen like før klokken 11.

Feil i produksjonen

Administrerende direktør Margrethe Gleditsch i Redpill Linpro forklarer overfor digi.no at det to selskapene har et samarbeid der de kjører med en såkalt form for smidig utvikling.

Følgelig har de også kontinuerlig utrulling av kode til produksjon.

– Feil finnes og rettes hele tiden, men sjelden med så store utslag som vi så i formiddag. Da ble det utløst en kræsjfeil i programvaren vi kjører i front av løsningen. Feilen ble raskt rullet tilbake, men følgefeil i produksjonen hang igjen flere steder, sier hun til digi.no og fortsetter:

Frustrerte lesere

– Det måtte en del søking til før alle varianter var borte. Amedia, Redpill Linpro og en tredjepartsleverandør jobbet sammen for å rette feilen.

Flere redaktører medienettstedet har pratet med sier at de har fått telefoner fra frustrerte lesere i morgentimene.

– Det er alltid kjedelig når ting som dette skjer, men heldigvis skjedde det ikke samtidig som en stor hendelse - da hadde det vært mer dramatisk, konstaterer nyhetsredaktør Morten Ulekleiv i Halden Arbeiderblad til Medier24.