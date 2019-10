Midt på dagen brekker de opp døra og stjeler PC-er verdt 790.000 kroner

To menn er dømt til tre års fengsel etter at de i løpet av 14 dager stjal datautstyr fra kommuner og bedrifter i Oslo, Moss, Lier, Bærum, Drammen og Oppegård. Det skriver NRK.

De to mennene, fra henholdsvis Sverige og Ungarn, må også betale 2,1 millioner kroner i erstatning for skadene de har påført bygningene i forbindelse med innbruddene.

15 brekk

Det største tyveriet skjedde 9. mars på høylys dag i Sandvika i Bærum. De to mennene, på 22 og 35 år, tok seg inn i kommunehuset og stakk av med 79 datamaskiner til en verdi av 790 000 kroner.

Den 28. mars brøt de to seg inn i rådhuset til Moss kommune og rappet med seg 29 PC-er verdt 300 000 kroner.

Dagen etterpå ble de to mennene pågrepet i Oslo. Politiet hadde da sikret seg gode overvåkingsbilder fra flere av åstedene.

Stakk av med ordførerens maskin

Tyvene hadde gjort godt forarbeid. Flere av stedene de brøt seg inn i hadde ikke aktiv alarm.

– Vi så raskt et mønster da vi fikk så mange innbrudd i akkurat rådhus i løpet av noen få uker i et relativt begrenset geografisk område, sa politiførstebetjent Tonje Reiten i gruppen for spesiell etterforskningsinnsats i Oslo politidistrikt til NTB den gang.

Til sammen skal de to ha fått med seg 250 datamaskiner fordelt på 15 tyverier.

Blant maskinene var Moss-ordfører Hanne Tolleruds arbeidsmaskin:

– Jeg bruker min i dag. Den var akkurat i samme stand som før den ble tatt. De ble pågrepet så kort tid etter tyveriet at de nok ikke hadde rukket å åpne PC-ene engang, sier ordføreren til NRK.

Ifølge dommen i tingretten skal tyveriene ha båret preg av «planmessighet og profesjonalitet».

Lagret i leiligheter

De to mennene skal ha brutt seg inn hos kommunene ved hjelp av brekkjern og skrutrekkere.

For ikke å bli gjenkjent eller etterlate seg spor ble tyveriene utført med mørke klær, hansker og finlandshetter.

Utbyttet etter tyveriene ble lagret i leiligheter i Asker og Oslo.

De mennene hadde planer om å føre datautstyret ut av landet og selge det med fortjeneste i Serbia.

Forsvareren til den yngste av de to menene sier til NRK at hans klient er fornøyd med dommen.

– Vi er mener det er en riktig dom. Han erkjente straffeskyld for alt, og fikk ni måneder under aktors påstand. Han ønsker nå bare å bli ferdig med dette, sier advokat Thomas Øiseth til statskanalen.