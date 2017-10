Mikrobølger skal sikre morgendagens harddisk-kapasitet

Western Digital kunngjorde nylig at selskapet har utviklet teknologi som skal sørge for at harddiskkapasiteten også vil kunne øke betydelig i årene som kommer. Selskapet mener at harddisker med en kapasitet på 40 terabyte vil bli tilgjengelige rundt 2025.

Til tross for at mange nå foretrekker å bruke SSD-er framfor harddisker, både i pc-er og servere, så har harddisker fortsatt en stor fordel, nemlig pris. Man kan kjøpe harddisker med en prislapp på rundt 250 kroner per terabyte. SSD-er med samme lagringskapasitet koster fort ti ganger så mye.

Western Digital mener at den nye MAMR-teknologien vil gjøre det mulig å lage harddisker med minst 40 terabyte lagringskapasitet. Bilde: Western Digital

Harddisker er derfor fortsatt godt egnet til å lagre store datamengder, i alle fall så lenge det ikke spiller noen rolle at det kanskje tar litt lengre tid for datamaskinen å få tilgang til innholdet.

MAMR

I dag tilbys det harddisker med kapasitet på opptil 14 terabyte, men Western Digital mener at selskapet i årene framover vil øke lagringstettheten og senke kostnadene med i gjennomsnitt 15 prosent per år.

For å oppnå dette, har selskapet utviklet en ny teknologi som trolig blir fullt tilgjengelig på markedet fra og med 2019. Teknologien kalles for Microwave-Assisted Magnetic Recording (MAMR).

Mikrobølger skapt av en nyutviklet oscillator skal bidra til at data kan lagres både tettere og raskere i de magnetiske kornene på harddiskskivene. Bilde: Western Digital

Sentralt i teknologien er det Western Digital kaller for en «Spin Torque Oscillator» (STO), som brukes til å generere et felt med mikrobølger. Allerede lagres data på en harddisk ved å endre polariteten til de magnetiske kornene på harddiskskivene ved hjelp av et magnetisk felt som tilføres av skrivehodet. Ved å introdusere mikrobølgefeltet fra STO-en, skal polariteten til harddiskmagnetene kunne snus raskere og ved hjelp av et svakere, magnetisk felt.

Fire terabit per kvadrattomme

Dette skal gjøre det mulig å lagre data med enda høyre tetthet enn i dag, uten at det går utover påliteligheten. Målet til Western Digital er å kunne lagre 4 terabit per kvadrattomme. Ifølge selskapet er tetthetsgrensen for SMR-baserte (Shingled Magnetic Recording) harddisker på 1,3 til 1,4 terabit per kvadrattomme.

Den nyere HAMR-teknologien (Heat-Assisted Magnetic Recording) har samme potensial for lagringstetthet som MAMR, men den høye temperaturen som HAMR-teknologien benytter, påvirker påliteligheten og levetiden til både lesehodet og harddiskskivene i negativ retning.

MAMR-teknologien er ikke så avhengig av høye temperaturer som dagens HAMR-teknologi. Det skal bidra til bedre levetid og pålitelighet. Bilde: Western Digital

Interne tester hos Western Digital har demonstrert at mediantiden for feil i skrivehodene er hundre ganger bedre med MAMR-hoder enn med HAMR-hoder (Heat-Assisted Magnetic Recording). Dessuten skal levetiden for skrivehodet være opptil en million ganger høyere.

Les også: IBM har utviklet verdens absolutt minste «harddisk»