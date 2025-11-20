Milliardene renner inn for databrikkegiganten Nvidia

Verdens største databrikkeprodusent, amerikanske Nvidia, omsatte for 57 milliarder dollar – rundt 581 milliarder kroner – i tredje kvartal. Det var bedre enn forventet.

Overskuddet endte på 31,8 milliarder dollar, rundt 324 milliarder kroner, går det fram av kvartalsrapporten.

I fjerde kvartal anslår Nvidia at omsetningen vil stige ytterligere og ende på rundt 662 milliarder kroner. Det blir i så fall ny rekord.

Verdens største

Nvidia ble i oktober det første i verden med en markedsverdi på over 5000 milliarder dollar, nærmere 51.000 milliarder kroner med dagens kurs.

Verdien av selskapet har siden falt noe, men er større enn nasjonalproduktet til land som India, Japan og Storbritannia, og nærmere ti ganger større enn Norges brutto nasjonalprodukt.

Utviklingen av kunstig intelligens har ført til enorm etterspørsel etter databrikker, og Nvidia er ledende i verden på området.

Bedre enn forventet

I andre kvartal i år omsatte Nvidia for 475 milliarder kroner. Selskapet kunngjorde i den anledning at de forventet å omsette for rundt 550 milliarder kroner i tredje kvartal.

Analytikerne spådde en omsetning på drøyt 560 milliarder kroner, men selskapet slo forventningene. Det bidrar trolig til å dempe bekymringen for en mulig KI-boble, som har ført til børsfall i USA den siste tiden.

Børsfall

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen har falt med 0,8 prosent den siste måneden, men ligger fortsatt 19 prosent høyere enn for ett år siden.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Ny kjernebank:16 millioner konti skal flyttes

Dow Jones-indeksen har falt med 4,4 prosent den siste måneden, men har likevel steget med 8,5 prosent siden årsskiftet.

Nvidias kvartalsresultatet fikk imidlertid verdien av aksjen til å stige med rundt 4 prosent i etterhandelen på Wall Street onsdag.