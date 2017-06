Millionbot til Telenors betalingstjeneste

Selskapet ble ilagt tvangsmulkt av Forbrukerombudet i november 2016, men klaget vedtaket inn for Markedsrådet. Markedsrådet har nå avgjort at mulkten blir stående og at pengene må betales, ifølge E24.

– Vi er ikke motstandere av enkle betalingsløsninger. Men forbrukerne har rett til å vite hva de blir med på. Strex har latt forbrukere betale parkering, kollektivreiser og annet uten å inngå noen rammeavtale. De har brutt Finansavtaleloven, sier fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet.

Avviser at de har brutt loven

Daglig leder Tove Mette Dramstad i den norskutviklede betalingstjenesten avviser at de har brutt lovens avtalekrav. Selskapet er eid av Telenor, Telia og icenet.no og oppgir selv å ha over tre millioner unike brukere.

– Betaling av elektroniske billetter krever ikke konsesjon, og faller derfor ikke inn under Finansavtaleloven, sier Dramstad og viser til at Strex blant annet tilbyr elektronisk SMS-betaling for parkering og kollektivtransport.

Selskapet tar likevel avgjørelsen til etterretning og vil samarbeide med Forbrukerombudet om å "sikre en god implementering av endringene".