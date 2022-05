Millioner av nordmenn bør sperre seg for kredittsjekk

Etter datainnbruddet hos Norkart er blant annet 3,3 millioner fødselsnummer og tilhørende navn og adresser på avveie, noe som kan føre til forsøk på ID-tyveri.

I mange tilfeller er dette nemlig alt som skal til for at uærlige aktører kan forsøke seg på å bestille ting i ditt navn på kreditt. Derfor er det lurt å sperre seg for kredittsjekk.

Personnummer er, i motsetning til hva mange tror, ikke spesielt hemmelige (krever abonnement).

Hvis du mottar melding om at noen har utført kredittvurdering, også kjent som kredittsjekk, på deg uten at du har bestilt noe, bør du være på vakt.

Opplever du dette, ta kontakt med selskapet som har sendt meldingen og forklar situasjonen.

Du kan imidlertid være føre var og hindre problemet på forhånd, men det er til dels komplisert og upraktisk.

Det finnes nemlig ikke noen sentral og lett måte å sperre seg selv for kredittvurdering på. Du må logge deg inn og endre det hos hvert enkelt firma som har konsesjon for slike tjenester. For privatpersoner er det disse fire:

Har du sperret for kredittvurdering av deg selv, må du imidlertid åpne opp igjen selv dersom du får behov for å bli kredittsjekket. Det kan for eksempel være hvis du skal kjøpe et nytt telefonabonnement, bytte kredittkort eller kjøpe noe på avbetaling eller med faktura.

Det er sjelden at selskapene vil oppgi hvem de benytter for kredittsjekk, så da må du for å være på den sikre siden åpne hos alle fire – og så sperre igjen på nytt etterpå.

Er du selvstendig næringsdrivende, er det samme prosess, bare at du da har langt flere selskaper å forholde deg til.

Du finner liste over disse, samt flere opplysninger, hos Datatilsynet.