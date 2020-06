MIT-rapport: Når prosessorene ikke kan bli kjappere, må utviklerne skrive smartere kode

Miniatyrisering av halvlederkomponenter har vært den viktigste årsaken til veksten i datamaskiners ytelse i mer enn 50 år. Etter hvert som vi begynner å nærme oss grensene for hvor mye mer det er mulig å krympe komponentene, vil man imidlertid måtte ty til andre metoder for å øke ytelsen. Det skriver forskere ved MITs Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL). Det er Techrepublic som melder dette.